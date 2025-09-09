menu hamburguer
Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Bahia contra o Fluminense

Tricolor baiano busca uma semifinal de Copa do Brasil inédita

Rogério Ceni faz apresentação com jogadores do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Dia 09/09/2025
19:24
O Bahia está pronto e já em solo carioca para um dos jogos mais importantes da temporada. Ainda com desfalques, o Tricolor entra em campo às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, o time de Rogério Ceni tem a vantagem do empate para garantir classificação inédita.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A principal dúvida é a presença de Jean Lucas na partida, já que o volante foi convocado para a seleção brasileira e vai depender das condições físicas para pisar no gramado do Maracanã. Ainda assim, ele desembarca no Rio de Janeiro no início da manhã desta quarta e vai acompanhar o time de perto.

O substituto imediato para a posição é o volante Acevedo, enquanto Rezende corre por fora na briga pela vaga.

Quem vive o mesmo dilema é o lateral-direito Santiago Arias, que virou dúvida para o confronto depois de ser convocado para a seleção colombiana. Mas, neste caso, Gilberto recebeu mais oportunidades durante o ano e vai permancer como titular.

Por outro lado, o Bahia não vai ter Erick Pulga e Ademir à disposição, já que a dupla de atacantes se recupera de lesão. Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo seguem em transição física e não devem entrar em campo nesta quarta.

O zagueiro Luiz Gustavo, recém-chegado ao Tricolor, também é ausência confirmada. O defensor de 19 anos atuou pelo Vasco na terceira fase da Copa do Brasil e, por isso, não pode jogar por outro clube. Já o atacante Sanabria e o goleiro João Paulo estão disponíveis.

Por fim, Lucho Rodríguez foi vendido para o Neom, da Arábia Saudita, e não faz mais parte do elenco do Bahia.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fluminense é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Jean Lucas), Michel Araújo, Everton Ribeiro e Cauly (Nestor); Kayky e Willian José.

Rogério Ceni durante treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rogério Ceni durante treino do Bahia; veja acima provável escalação contra o Fluminense (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

A comissão técnica comandou um trabalho de construção e posse de bola de bola em campo reduzido na manhã desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo. Em seguida, Rogério Ceni aplicou um treino tático e deu orientações sobre a saída de bola da equipe. Para fechar, os jogadores treinaram finalizações e e cobranças de pênalti.

Vale lembrar que, se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, a disputa da vaga nas semifinais será decidida na marca da cal.

FLUMINENSE X BAHIA
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã;
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

