Cadu Santoro elogia parceria com Ceni e explica papel do scout internacional no Bahia

Nesta terça-feira (9), Rogério Ceni completou dois anos desde sua apresentação como técnico do Bahia. O ex-goleiro recebeu homenagens do Tricolor e vive seu melhor momento à frente da equipe, com dois títulos conquistados em 2025 e uma vaga consolidada no G4 do Brasileirão. O trabalho do treinador foi elogiado pelo diretor executivo Cadu Santoro, que em entrevista ao Lance! detalhou o trabalho feito em conjunto com o comandante desde sua chegada no fim de 2023.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Na última semana, Santoro esteve em São Paulo para participar da Confut Sudamericana. O executivo destacou o crescimento positivo do trabalho feito pelo Bahia desde a chegada do Grupo City (CFG), mas ressaltou a importância de Rogério Ceni no processo, principalmente na montagem do elenco. O treinador, que conquistou no último sábado (6) a Copa do Nordeste com o Bahia, atua como peça importante para que o Tricolor defina seu projeto de jogo e os atletas que vão integrar o elenco. O diretor vê o grupo adaptado à forma de jogo proposta pelo técnico.

- Na verdade, a relação com o Rogério é muito leve e respeitosa. O Rogério entende muito bem como o grupo trabalha. E eu acho que o grupo também se adaptou à forma do Rogério trabalhar. Acho que é importante que a função do diretor de futebol e do treinador estejam trabalhando em conjunto para o desenvolvimento [da equipe] - explicou o dirigente.

continua após a publicidade

Cadu Santoro afirma que a forma como o Bahia e o Grupo City atuam permite que o treinador tenha espaço para indicar e observar atletas que podem ser contratados. Entretanto, a estrutura conta com uma participação direta do departamento de scout para "confrontar" com informações e dados sobre os atletas para que diretoria e comando técnico cheguem a um consenso sobre as contratações. Entender o estilo de jogo aplicado pelo treinador é uma das etapas para a formação de um elenco.

- Parte do desenvolvimento desse trabalho no clube é na hora de montagem do elenco. É entender o que ele pensa como jogo, entender o que ele espera da característica de um atleta. Por exemplo, se é um lateral construtor, se é um lateral de altura para a parte defensiva, para a bola aérea... então fazemos essa discussão em cima do que o Rogério nos traz de ideia, do que ele quer colocar em campo. Nossa função é encontrar os atletas e tomarmos uma decisão em conjunto para fazer o Bahia cada vez mais forte - completou.

continua após a publicidade

➡️ Cadu Santoro vê projeto do Bahia em crescente e destaca importância de títulos regionais

Cadu Santoro e Rogério Ceni durante apresentação do treinador em setembro de 2023. (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Scout internacional do Bahia

Assim como todos os clubes do CFG, o Bahia também recebe apoio do departamento de scout do grupo com importação de dados e outras informações analisadas no exterior. A estrutura montada permite que partidas e atletas sejam analisados pelos scouters fora do Brasil, mas Cadu Santoro explica que as análises seguem sendo feitas pelo time local.

- O que eu sempre digo é que no Grupo City existe naturalmente uma matriz, em Manchester, que participa da gestão de todos os clubes, mas as decisões são locais. Dentro do que a gente tem de tecnologia do grupo, criamos e implementamos os departamentos no Brasil, e localmente a gente toma as decisões do que a gente entende ser o melhor para conseguir fazer o Bahia crescer ano após ano - concluiu Santoro.