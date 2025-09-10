Ceará e Bahia se enfrentam pelo jogo de ida da final Sub-20 da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (10), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A partida será transmitida pelo LANCE!. ➡️Assista clicando aqui.

O Bahia chega para decisão após derrotar o Vitória na semifinal por 3 a 1, em Feira de Santana, com gols de Roger (2) e Kauê Furquim, e confirmou presença na disputa pela taça. Já o Ceará garantiu vaga ao superar o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols, no Estádio Presidente Vargas.

Enquanto o Tricolor de Aço busca seu segundo título da categoria, tendo sido campeão em 2001, o Vovô tenta conquistar a taça pela primeira vez.

Copa do Nordeste Sub‑20 2025 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Histórico Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste Sub‑20 foi realizada pela primeira vez em 2001 e teve interrupções até sua consolidação em 2015. O Vitória é o maior campeão da história com seis títulos. Fortaleza, Bahia, Sport, Náutico e Coruripe também já levantaram a taça. A competição já revelou nomes importantes que seguiram carreira em grandes clubes brasileiros e internacionais.

Com o retorno em 2025 da Copa do Nordeste Sub-20, a expectativa é de que novos talentos despontem e movimentem o mercado da base. A estrutura do torneio, a tradição dos clubes envolvidos e a visibilidade nacional contribuem para a relevância da competição. A edição atual promete disputas intensas, estádios cheios e uma nova geração de promessas nordestinas em campo.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20. O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.