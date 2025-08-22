Santos anuncia oficialmente Juan Pablo Vojvoda como técnico
Novo técnico acumula passagem de sucesso no Fortaleza durante três anos
O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo técnico da equipe. A reportagem do Lance! já havia antecipado a informação na última quarta-feira (20). Este será o terceiro treinador do clube na atual temporada.
Vojvoda assinou contrato até o fim de 2026. Ele desembarca em São Paulo nesta sexta-feira (22), mas não estará à frente do time no duelo contra o Bahia, em Salvador, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada pelo auxiliar Matheus Bachi.
As negociações:
Vojvoda aceitou o convite do Santos após recusar propostas recentes do Grêmio e do Red Bull Bragantino. Na última quarta-feira (20), uma reunião virtual com o presidente Marcelo Teixeira e o diretor executivo Alexandre Mattos selou o acordo.
Segundo a diretoria, o perfil buscado era de um treinador experiente, exigente e capaz de trabalhar em sintonia com Neymar — extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários.
¡BIENVENIDO, VOJVODA! 🐳— Santos FC (@SantosFC) August 22, 2025
O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026. pic.twitter.com/6sB0egHv6P
Antes de avançar por Vojvoda, o Alvinegro chegou a negociar o retorno de Jorge Sampaoli, técnico que comandou a equipe no vice-campeonato do Brasileirão de 2019.
A mudança no comando ocorreu após a demissão de Cléber Xavier, no último domingo (17), consequência da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
O Peixe iniciou a temporada sob o comando do técnico Pedro Caixinha, que foi demitido no dia 14 de abril após instabilidades no Campeonato Paulista e no Brasileirão.
Veja a carreira de Vojvoda:
Contratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.
No período, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas vezes a Copa do Nordeste (2022 e 2024). O argentino foi demitido após um período de instabilidade do clube na atual temporada, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.
Sob o comando de Vojvoda, o Fortaleza disputou três edições da Copa Libertadores, algo inédito na história do clube, além de uma final da Copa Sul-Americana. Antes de chegar ao Fortaleza, o treinador teve passagens pelo futebol argentino e chileno, onde comandou o Unión La Calera.
NÚMEROS
309 jogos
144V - 77E - 88D
54.9% aproveitamento
473 gols marcados
316 gols sofridos
5 títulos
*As informações são do Sofascore
