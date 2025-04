O nome do técnico Rogério Ceni voltou a repercutir nas redes sociais após uma declaração curiosa dada na entrevista coletiva após o empate entre Bahia e Internacional por 1 a 1, na estreia da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Durante a coletiva, um jornalista fez referência ao cantor Belchior ao comentar sobre o sonho do Bahia de disputar a competição internacional. Em tom descontraído, Ceni respondeu citando o mesmo artista, o que gerou repercussão nas redes sociais.

— Belchior cantava: “Viver é melhor que sonhar.” Hoje, o Bahia vive o que um dia foi um sonho muito remoto. Gostaria de saber como você e o Bahia podem fazer para que esse gol de empate do Inter, que foi um banho de água fria, não apague a chama desse sonho, tanto para o torcedor quanto para o clube — questiona o repórter.

— Como diz a música: “Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina.” Então, às vezes, você tem que tomar cuidado. A esquina veio e, assim como Belchior, hoje não conseguimos segurar o resultado — respondeu o treinador.

Empate e sequência do Bahia

Jogando com Arena Fonte Nova lotada, o Bahia vencia o jogo até os 38 minutos do segundo, quando Enner Valencia aproveitou rebote do goleiro e empatou a partida. O gol da equipe mandante foi marcada por Jean Lucas.

O próximo compromisso do Bahia na temporada será contra o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 deste domingo (horário de Brasília).