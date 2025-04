O lateral Luciano Juba foi fundamental para o Bahia no empate por 1 a 1 contra o Internacional nesta quinta-feira, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com assistência primorosa para o gol de Jean Lucas, ele viu a vitória escapar nos minutos finais do jogo, resultado que considera como injusto pelo desempenho apresentado em campo.

- A gente teve bastante chances de fazer gol, saímos na frente, mas esse empate no final a gente não merecia. A gente fez um grande jogo. Não tirando o mérito do adversário, mas se a gente tivesse aproveitado mais as chances, sairíamos com o triunfo - lamentou Juba em entrevista ao canal ESPN.

Garçom do Bahia

Luciano Juba em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Aos 27 minutos do segundo tempo, Juba foi acionado por Erick Pulga na ponta esquerda, chegou na linha de fundo e fez cruzamento na medida para deixar Jean Lucas na boa e balançar as redes do Inter. Essa foi a quinta assistência do lateral na temporada e a terceira nos últimos quatro jogos. Ele só não tem mais passes para gols do que Ademir, que tem seis. Ao todo, o lateral soma 12 assistências em sua passagem pelo Bahia.

Contra o Corinthians, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o gol tricolor saiu em uma jogada parecida. A difereça é que o cruzamento de Juba foi pelo alto e encontrou Gilberto na área para marcar.

Assistências de Juba em 2025:

Bahia 5 x 1 América-RN - gol de Everaldo; Bahia 1 x 0 Boston River - gol de Jean Lucas; Vitória 1 x 1 Bahia - gol de Kayky; Bahia 1 x 1 Corinthians - gol de Gilberto; Bahia 1 x 1 Internacional - gol de Jean Lucas.

Juba tem sido cada vez mais útil ofensivamente para o time do Bahia no esquema de Rogério Ceni, que libera o lateral para chegar à linha de fundo e participar das jogadas de ataque.

Ele pode fazer a diferença mais uma vez às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.