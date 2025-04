Escalado como titular do Bahia no empate por 1 a 1 contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Libertadores, Cauly foi assunto na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após a partida, mas não só pela atuação. O meia foi especulado pelo Botafogo nos últimos dias, time comandado por Renato Paiva, velho conhecido do jogador.

Rogério Ceni durante entrevista coletiva após jogo contra o Corinthians Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Ceni, no entanto, quando perguntado sobre a possível negociação de Cauly com o Botafogo, destacou a importância do camisa 8 para o elenco do Bahia e mostrou que conta com ele para o restante da temporada.

- Não tem proposta alguma, foi o que a direção passou para mim. Da minha parte, não chegou nem um real de proposta. Não temos interesse na troca, não teve proposta. Cauly é importante para o nosso sistema de jogo. Hoje era importante ter a bola, e o Cauly foi muito importante para isso. É muito fácil tumultuar, mas apresentar proposta, nada. O Cauly, da minha parte, não está à venda - disse Ceni quando perguntado sobre possível ida de Cauly ao Botafogo.

Cauly pelo Bahia

Cauly disputa a bola com Alan Patrick no jogo na Fonte Nova pela Libertadores (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Peça importante para o Tricolor desde 2023, quando foi um dos protagonistas da permanência na Série A, Cauly oscilou em 2024 e ainda tenta se reencontrar na atual temporada. O meia tem 18 jogos até então, com dois gols marcados e duas assistências.

Ele foi titular em nove desses jogos e ainda não tem vaga garantida no 11 inicial. Ceni ora opta por Cauly, ora por Ademir.

Diante da maratona de jogos na temporada, a próxima oportunidade que pode aparecer para o camisa 8 é o jogo contra o Santos, no domingo (6), às 20h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.