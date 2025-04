Internacional: Roger Machado comemora a busca pelo resultado

Após sair perdendo por 1 a 0 na estreia da Libertadores, na noite desta quinta-feira (3), em Salvador, o Internacional teve capacidade de reação para chegar ao 1 a 1 com o Bahia, o que levou Roger Machado a comemorar a busca pelo resultado, mesmo jogando na casa do adversário. A coletiva do técnico colorado foi rápida porque a delegação precisava ir para o aeroporto e tomar o voo fretado para retornar para Porto Alegre. A chegada estava prevista para a madrugada de sexta (4).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Aos ser questionando de um possível rendimento abaixo do restante da temporada da equipe, o comandante alvirrubro respondeu:

– Não vejo desempenho abaixo, na medida em que jogamos fora e é natural o dono da casa se impor. Tivemos paciência para segurar o controle de bola do Bahia.

Depois, comemorou a reação da equipe:

– Tomamos um gol no momento em que trocamos a zaga e a sintonia deu uma baixada. Mas o importante é que esse time se recusa a perder. Estando em inferioridade, buscou alternativas e soube sofre quando não estava com a bola. É um grande ponto conquistado fora de casa.

continua após a publicidade

Três volantes e laterais como alas

Sobre ter atuado parte do jogo com três volantes – Fernando, Ronaldo e Thiago Mota –, Roger chegou a se irritar com a pergunta:

– O Fernando jogou ora no meio dos zagueiros e ora mais à frente, quase como um meia. Ele participou do lance do gol, lá na frente. Ter os três não significa que foi para segurar algo. Foi mais para ter os dois laterais quase como alas. Com os três não perdi a sustentação e pude dar mais liberdade para o Aguirre e Bernabei irem ao campo de ataque. Nosso gol saiu assim, com o Fernando mais na frente, o Bernabei cruzando para o Aguirre do outro lado.

O que vem pela frente

O grupo se reapresenta nesta sexta (4) à tarde e treina ainda no sábado (5) para enfrentar o Cruzeiro, domingo (6), às 18h30min (de Brasília), pelo Brasileirão, no Beira-Rio. Pela Libertadores, o Colorado volta a campo na quinta (10), contra o Atlético Nacional, também em casa.

continua após a publicidade

Com venceu o Nacional-URU por 3 a 0 na quarta (2), o time colombiano lidera o Grupo F, com três pontos. Com o empate, Bahia e Internacional somam um. E a equipe uruguaia não pontuou.