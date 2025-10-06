Depois de ser alvo de críticas nas partidas do Bahia contra Palmeiras e Flamengo, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova traçou um plano de recuperação completa para o gramado, que deve ficar pronto antes mesmo do término da Data Fifa.

Em nota enviada à imprensa, assessoria do estádio afirmou que a Greenlaf, empresa responsável pela manutenção da grama, já estudava uma troca completa devido à coloração acinzentada apresentada nos dois últimos jogos. A ideia é aproveitar o período de pausa para realizar uma megaoperação e deixar tudo pronto para a partida entre Bahia e Grêmio, marcada para as 20h30 do dia 19 de outubro (horário de Brasília), um domingo.

— A grama utilizada será a do tipo Bermuda Celebration, utilizada na Arena desde 2013, e presente nos principais estádios do Brasil. O fornecimento será pela empresa Itograss, pioneira no mercado de grama no país, com 40 fazendas que atendem diversas regiões brasileiras. A operação terá participação das equipes da Arena Fonte Nova, da Greenleaf e da Itograss. Para a logística de transporte da grama, serão utilizadas 20 carretas de grama e quatro caminhões Truck — destacou a Arena, em nota.

Detalhes da mudança do gramado na Fonte Nova

Gramado da Arena Fonte Nova antes de Bahia x Palmeiras (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Serão instalados, ao todo, 586 rolos de grama em cerca de 9 mil metros quadrados. A ideia é que sejam utilizadas técnicas inovadoras para que o campo esteja em condições ideais de jogo em poucos dias.

— A Arena Fonte Nova é o primeiro estádio do Norte e Nordeste a utilizar o equipamento Fraze Mower na troca do gramado. A combinação dessas inovações garante alta qualidade, segurança e rapidez, fatores essenciais para estádios de futebol que buscam a excelência, com o mínimo de interrupção em seus calendários de eventos e jogos — disse Alexandre Vieira, Engenheiro Agrônomo e Sócio-Diretor da Greenleaf.

Depois de toda a operação, que será dividida em três etapas (remoção, preparo da base e instalação), a expectativa é que o gramado esteja pronto já neste próximo domingo, dia 12 de outubro.

— Realizamos manutenções e avaliações contínuas de todo o nosso equipamento. Por isso, decidimos realizar a troca, com expertise e tecnologia, para assegurar o melhor desempenho de todos os índices de performance do gramado — confirma Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.

Leia a nota na íntegra

