O Bahia conquistou três pontos importantes na noite deste domingo, ao bater o Flamengo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, e voltou a sonhar com o G-4 do Brasileirão. Em jogo marcado por expulsão de Danilo logo nos primeiros minutos, o Tricolor soube se aproveitar da superioridade numérica para abrir o placar e sustentar a vantagem diante do vice-líder da competição.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois do jogo, Rogério Ceni destacou o comportamento do time em campo e explicou as mudanças na escalação. A que mais chamou a atenção foi a presença do atacante Tiago, de 20 anos, cria da base, na vaga de Kayky no ataque. Vale lembrar que o Bahia teve 11 desfalques para a partida.

— Um triunfo, uma vitória importante contra uma equipe que perde poucos jogos. Acho que fizemos uma escolha boa com o Tiago e o Ademir para explorar a velocidade. A expulsão sai assim. A gente viu o Cruzeiro incomodando o Flamengo assim. A expulsão facilitou o jogo, que estava equilibrado. Com 43 pontos voltamos à briga pelo G-4, agradeço aos jogadores pelo empenho. A gente poderia ter pressionado um pouco mais, é difícil transmitir todos os recados em campo. Ainda sofremos pela ousadia do treinador deles e pela qualidade do elenco. Mas competimos bem no dia de hoje — explicou Ceni.

continua após a publicidade

— No ataque eu entendi que a gente precisava de velocidade para atacar o espaço, por isso a escolha do Ademir e do Tiago para atacar as costas do Léo. Faltou um pouco de jogo combinado, mas acho que a melhor forma de atingir o Flamengo era assim. Acho louvável que muitos aguentaram até o final do jogo — completou.

+ À frente do Bahia, Ceni enfim vence o Flamengo como treinador

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Flamengo na Fonte Nova (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Kauê Furquim em campo pelo Bahia e foco no Ba-Vi

Outra escolha surpreendente de Rogério Ceni foi a entrada de Kauê Furquim, de 16 anos, na reta final da partida. Contratado como uma joia junto ao Corinthians, o jovem atacante se destacou em alguns jogos da base e foi relacionado para enfrentar o Flamengo. Não só isso, ele foi acionado aos 40 minutos do segundo tempo para entrar na vaga do capitão Everton Ribeiro.

continua após a publicidade

— O que me motivou foi a ausência do Pulga, do Sanabria. Eu precisava de mais uma opção de velocidade para o jogo. Ele é um jogador que eu vejo muito potencial. Não para hoje, mas tem potencial para ser desenvolvido. Ele dribla em movimento, é um ponta que sabe trazer para dentro e achar o nove em avanço de espaço. Mas ele tem 17 anos, ainda vai evoluir. Vou ser honesto: se eu tivesse Sanabria e Pulga, ele não estaria na lista hoje. Mas ele viveu um dia incrível, enfrentar o Flamengo com 17 é algo que eu nunca vivi.

Agora o Bahia já vira a chave e foca 100% no clássico Ba-Vi, marcado para as 21h30 do dia 16 de outubro (horário de Brasília), uma quinta-feira, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

— Não parei para fazer essa conta, mas temos Gilberto e Willian fora [suspensos]. Alguns jogadores voltando. Kanu veio para o banco hoje por uma questão de liderança e motivação, acho que com a semana de treinamento ele pode entrar em uma condição melhor. Hoje só aguentaria dez minutos. Vamos parar para pensar com calma no clássico, que como visitante é sempre muito difícil. Vamos analisar como o Vitória vem — finalizou Ceni.