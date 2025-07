O Bahia já viajou para Fortaleza e está pronto para enfrentar o Leão do Pici às 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de usar um time misto na última terça-feira contra o América de Cali, é provável que Rogério Ceni escale força máxima neste sábado. A principal dúvida é Willian José, que segue trabalhos na fisioterapia.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O centroavante do Tricolor ganhou espaço nos últimos jogos com Ceni, mas sequer foi relacionado na última terça pela Sul-Americana por conta de uma entorse no tornozelo. Ele continua trabalhos na academia e na fisioterapia e deixa o caminho livre para Lucho Rodríguez, substituto imediato que tenta retomar a boa fase.

Já o volante Erick e o zagueiro Kanu seguem em recuperação depois de cirurgia para tratar lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente.

Por fim, Jean Lucas também virou desfalque para o jogo depois de ser punido pelo STJD por quatro jogos, com base no artigo 254-A, devido a conduta agressiva que gerou expulsão no Ba-Vi do Brasileirão deste ano. Como já cumpriu um, vai ficar de fora das próximas três partidas.

continua após a publicidade

Fora os lesionados, a principal dúvida é a escalação ou não de Cauly, que perdeu espaço para Ademir nos últimos três jogos e foi muito criticado pela torcida na partida contra o América de Cali.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fortaleza tem: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Michel Araújo (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

continua após a publicidade

Último treino do Bahia antes de enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação abaixo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de apresentação de vídeos no auditório, Rogério Ceni comandou um treino técnico em campo reduzido, com o elenco separado em dois grupos. Logo depois, duas equipes se enfrentaram em campo aberto, e o treinador aproveitou para fazer ajustes na equipe. Por fim, Ceni comandou trabalhos táticos e orientou o time em situações sem bola, além de trabalhar finalizações e jogadas ofensivas com os atletas.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (GO)