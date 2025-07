Bahia perde dupla por suspensão e tem problema na zaga; veja

O técnico Rogério Ceni terá uma verdadeira dor de cabeça para montar o sistema defensivo do Bahia para a próxima rodada do Brasileirão. Contra o Juventude, o clube terá os desfalques do lateral-direito Gilberto e do zagueiro Ramos Mingo. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo na partida do último sábado (19), contra o Fortaleza, e cumprirá suspensão automática.

Crise na zaga

A situação do setor defensivo é o que mais preocupa. Sem Ramos Mingo, suspenso, e com Kanu (lesão no Tendão de Aquiles) e Fredi (lesão no joelho) no departamento médico, Rogério Ceni terá apenas dois zagueiros à disposição: David Duarte e Gabriel Xavier.

Outra opção seria improvisar o volante Rezende na posição, mas o jogador ainda está em fase de transição após se recuperar de lesão e não atua desde maio.

A solução na lateral

Para o lugar do suspenso Gilberto, na lateral-direita, a solução é mais simples. O técnico Rogério Ceni deve promover o retorno do colombiano Santi Arias à equipe titular.

Santi Arias e Bernabei disputam bola na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Mas, antes, foco na Sul-Americana

Apesar dos problemas para o Brasileirão, o Bahia tem um confronto fundamental no meio da semana. Nesta terça-feira (22), o Esquadrão visita o América de Cali, na Colômbia, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, após um empate em 0 a 0 na partida de ida.

