O Bahia já está na Colômbia e faz, na tarde desta segunda-feira, o único treino antes da partida contra o América de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana.

Agenda do Bahia

A equipe inicia os trabalhos às 17h já de olho na partida marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília). Vale lembrar que na ida as duas equipes empataram por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, e, caso um novo empate aconteça, a vaga nas oitavas será decidida nos pênaltis.

Sub-16

Depois de bater o Macaé-RJ por 5 a 0 na estreia da Brasil Soccer Cup, o Bahia tem novo compromisso às 10h30 desta segunda-feira (horário de Brasília) contra o JC Vive-RJ, pela segunda rodada.

Sub-14

Os Pivetes de Aço estrearam com derrota na Alcans Cup, em Ribeirão Preto, ao perder para a Ferroviária por 2 a 0, no último domingo. A equipe, no entanto, tem chance de se recuperar às 14h desta segunda, quando enfrenta o Barra-SC.

Time sub-14 do Bahia em ação contra a Ferroviária (Foto: José Bazzo)

Próximos jogos do Bahia

América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana; Bahia x Juventude (18h30 do dia 27/07) - 17ª rodada do Brasileirão; Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) - jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; Sport x Bahia (16h do dia 02/08) - 18ª rodada do Brasileirão; Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

