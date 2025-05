O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o Grêmio às 11h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo de olho no confronto decisivo desta quarta-feira contra o Internacional, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, Rogério Ceni resolveu escalar o que tem de melhor à disposição neste domingo.

Arias volta à lista de relaciondos do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O único nome diferente na escalação do Bahia contra o Grêmio é o meia Michel Araújo, que entra no lugar do suspenso Jean Lucas. O uruguaio, inclusive, foi bem nas duas últimas partidas da equipe e marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Bahia.

A grande novidade do Tricolor na lista relacionados é a presença do lateral-direito Santiago Arias, que estava há mais de um mês fora de ação por conta de um estiramento muscular.

Por outro lado, Rezende, Kanu e Erick seguem em tratamento de lesão - este último passará por cirurgia depois de sofrer problema na coxa antes do jogo contra o Paysandu -, enquanto o meia Jean Lucas está suspenso por expulsão no Ba-Vi.

Escalação de Bahia e Grêmio

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

⁠Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Michel Araújo e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

✅FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)