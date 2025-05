Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view). ▶️Clique aqui para assistir.

O Grêmio busca se recuperar na temporada. 17º colocado, com nove pontos, o Tricolor Gaúcho está na zona de rebaixamento do Brasileirão, em que vem de derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, na última rodada. O time de Mano Menezes também foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, após empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), em plena Arena do Grêmio.

Já o Bahia, sexto colocado, com 15 pontos, mira a entrada no G-4. No Brasileirão, o Tricolor de Aço vem de vitória por 2 a 1 no clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova. Também em seus domínios, o time de Rogério Ceni atropelou o Paysandu, por 4 a 0, na última quarta-feira (21), e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira as informações do jogo entre Grêmio e Bahia

✅FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Arezo) e Amuzu; Braithwaite.

ESCALAÇÃO DO BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

⁠Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre e Acevedo; Everton Ribeiro, Cauly e Erick Pulga; Lucho Rodríguez