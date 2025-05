Veja como a logística pode ajudar o Bahia na “semana do ano”

O Bahia vai entrar na semana mais decisiva da temporada. Depois de se classificar para as oitavas da Copa do Brasil ao bater o Paysandu na noite da última quarta-feira, o Tricolor tem os próximos dois confrontos na cidade de Porto Alegre, contra Grêmio e Internacional, pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. Em meio à maratona de jogos e o desgaste excessivo do elenco, os dois compromissos na mesma cidade facilitam a logística.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Rogério Ceni passa instruções em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia confirmou que vai para Porto Alegre neste sábado e só volta para Salvador na quinta-feira. Esse período concentrado na cidade vai ser importante para evitar deslocamentos, mesmo em dois jogos como visitante.

O Tricolor enfrenta o Grêmio às 11h deste domingo (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, para tentar se manter no G-6 do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni está na 6ª posição, com 15 pontos. Já na quarta-feira, o Bahia faz o jogo mais importante do ano contra o Internacional, para definir quem se classifica para as oitavas de final da Libertadores.

continua após a publicidade

Com Atlético Nacional (COL) já classificado e Nacional (URU) eliminado, resta só uma vaga, que será de algum dos dois brasileiros. O Colorado, porém, está em segundo do grupo com oito pontos e tem a vantagem do empate para passar de fase, já que o time baiano é o terceiro, com sete.

Bahia aposta em voos fretados

Nestor e Michel Araújo em voo fretado do Bahia a caminho do Rio de Janeiro para facilitar logística (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Nordeste ainda no calendário, o Bahia tem usado o máximo de estratégias possíveis para evitar as lesões, que ficaram cada vez mais recorrentes - a última delas foi de Erick, antes da partida contra o Paysandu. Além da velha tática de poupar o time em alguns jogos, a diretoria do Bahia investe em voos fretados para maior conforto da delegação.

continua após a publicidade

Essa estratégia é utilizada desde o ano passado, mas em 2025 se intensificou. Todos os voos do Bahia para jogar longe de Salvador foram fretados nesta temporada, justamente para facilitar a logística e minimizar o desgaste, com viagens até para outros países em jogos de Libertadores. O Tricolor fez 17 jogos fora de casa até aqui, com sete vitórias, sete empates e três derrotas.

- O que nós fizemos hoje [quarta-feira] foi justamente para tentar preservar e não ter mais lesões até 12 de junho para ter descanso de duas semanas e preparar o time para a segunda parte do ano. Me apertou o coração colocar o Mingo para jogar, mas achei mais seguro e preservamos ele no segundo tempo - disse Rogério Ceni em coletiva após jogo contra o Paysandu.