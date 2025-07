As campanhas históricas dos times brasileiros no Mundial de Clubes até agora reverberam nos bastidores. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras elevaram o patamar do país internacionalmente e servem de exemplo para outros projetos que, em um futuro próximo, também almejam destaque internacional, como é o caso do Bahia, agora sob comando do Grupo City.

Em entrevista coletiva depois da vitória contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni celebrou a campanha dos brasileiros no Mundial, com destaque especial para o Fluminense, parâmetro usado por ele para analisar o crescimento do Bahia.

— Acho que todo processo de crescimento, com profissionalismo, vai acontecer. É difícil igualar o Bahia de outras épocas, porque teria que ganhar no mínimo um título nacional. Mas estamos em um caminho, buscando uma sustentabilidade na Série A para crescer a cada ano. É um desafio muito difícil porque muitos times crescem também. Um exemplo é o Fluminense, que arrecadou muito no Mundial de Clubes — iniciou.

— O Fluminense poderia ter vencido pelo Chelsea e depois chegar aqui e perder um jogo de Série A, está dentro do pacote chamado futebol. O Fluminense é um grande time, bonito de se ver jogar e competitivo. Tem o Arias, que, para mim, faz toda a diferença. Os brasileiros elevaram a credibilidade do nosso futebol no Mundial e podem ser exemplos para a caminhada do Bahia.

Desempenho do time do Fluminense no Mundial é elogiado por Rogério Ceni depois de jogo do Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Próximos desafios de Ceni pelo Bahia

O Bahia, inclusive, tem quatro frentes para tentar buscar um título de expressão nesta temporada. Além de semifinalista da Copa do Nordeste, o Tricolor está nas oitavas da Copa do Brasil, nos playoffs da Sul-Americana e é o quinto colocado no Brasileirão.

O próximo desafio da equipe vai ser justamente pela Série A, quando enfrenta o Atlético-MG às 21h deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada.

