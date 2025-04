O Bahia foi ao Uruguai e venceu o Nacional com autoridade, na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Em um misto de efetividade e segurança defensiva, o Tricolor se comportou bem com as mudanças promovidas pelo técnico Rogério Ceni e começou a pavimentar o caminho rumo à primeira prateleira do futebol sul-americano.

Em entrevista coletiva após a partida, Ceni vislumbrou um futuro promissor para o Bahia e destacou que o projeto montado pelo Grupo City não deve acontecer de uma hora para outra.

- Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, me dedico bastante e me cerco de pessoas boas, com experiência internacional e que possam trazer contrapontos às minhas ideias. Tenho um carinho especial pelo Bahia porque acho que o time pode fazer coisas grandes ao longo do tempo. Talvez não seja no tempo em que as pessoas queiram, porque às vezes passa a impressão que as coisas vão ser rápidas com o Grupo City, mas não é bem assim. Nós precisamos crescer, vai levar tempo, mas se a gente puder levar o nome do Bahia o mais alto possível vai ser importante. Independente do resultado de amanhã, estaremos entre os dois primeiros. Os próximos jogos em casa serão muito importantes e precisamos do apoio do torcedor - destacou Ceni.

Rogério Ceni em entrevista coletiva Foto: Letícia Martins / EC Bahia

E a empolgação não é à toa, afinal o Bahia jogou bem contra o Internacional e por pouco não saiu com a vitória já na primeira rodada. Nesta quarta, por outro lado, conseguiu equilibrar os dois aspectos contra o Nacional para somar três pontos e chegar à liderança do grupo F.

Independente do resultado da partida entre Internacional e Atlético Nacional nesta quinta-feira, o Tricolor já tem ao menos o segundo lugar garantido, uma posição privilegiada no que, para muitos, é o grupo da morte, e ainda com dois jogos em casa na sequência, contra Altético Nacional (COL) e o próprio Nacional, que podem encaminhar uma classificação para as oitavas de final.

As ideias do Bahia para o jogo

Elenco do Bahia comemora gol marcado por Erick Pulga Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Ceni surpreendeu na escalação inicial do Bahia para o jogo da Libertadores ao sacar o zagueiro Ramos Mingo, considerado titular, e colocar David Duarte para jogar. A outra grande alteração foi a entrada do volante Erick, artilheiro da equipe na temporada ao lado de Lucho Rodríguez, na vaga de Caio Alexandre. Mas o treinador explicou as escolhas que foram essenciais para manter a equipe sem ser vazada.

- Nós sabíamos da força do jogo aéreo do Nacional. David [Duarte] é nosso melhor jogador no jogo aéreo. Ele também tem muito boa qualidade técnica, é hora de refletirem e darem apoio aos nossos jogadores. Só conheço gente que melhora com apoio. David para mim foi o melhor jogador em campo hoje. Vocês cobram zagueiro, e nós temos. Temos que oferecer oportunidades. O dinheiro não é infinito.

- Erick começou porque achei Caio um pouco cansado, o departamento me pediu para segurar. Erick também tem uma bola aérea muito boa para a gente, nos fortaleceu, foi o grande pilar de solidez do time para sair com zero no placar - concluiu Ceni.

O técnico destacou também a maturidade defensiva da equipe, que participa da Libertadores pela primeira vez no século, em comparação às equipes como o Nacional, que disputam a competição continental ano após ano.

- Manter o zero no placar fora de casa em Libertadores é para poucos. Tem times mais experientes na competição, mas é a nossa primeira participação neste século, é normal cometer erros. Mas defensivamente nossa partida foi muito boa. Rogério Ceni

Agora o Bahia de Ceni vira a chave da Libertadores e tenta manter a constância em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), contra o Mirassol, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.