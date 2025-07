O Bahia bateu o Juventude por 3 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, e voltou ao G-4 do Brasileirão. Com brilho de Jean Lucas e Lucho Rodríguez, o time fez valer a superioridade e reencontrou o caminho das vitórias depois de três jogos.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Juventude, o técnico Rogério Ceni avalia o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destaca o comportamento da equipe, que se manteve dominante nos 90 minutos e conquistou três pontos fundamentais na briga por vaga no G-4 (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia vira a chave do Campeonato Brasileiro e volta as atenções para a Copa do Brasil. Os comandados de Rogério Ceni enfrentam o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A equipe só retorna a campo no Brasileirão às 16h do próximo sábado, quando visita o Sport na Ilha do Retiro.

✅ Ficha técnica de Bahia x Juventude

BAHIA 3 x 0 JUVENTUDE - 17ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

🥅 Gols: Jean Lucas, 26'/1ºT e 12'/2ºT, Lucho Rodríguez, 47'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Hudson, Matheus Babi (Juventude); Rodrigo Nestor (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Hudson (Juventude);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 32.706;

💸 Renda: R$ 1.028.055,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Nestor) e Willian José (Lucho Rodríguez).

continua após a publicidade

JUVENTUDE (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Natã (Luis Mandaca); Gabriel Veron (Ênio), Lucas Fernandes (Batalla) e Gabriel Taliari (Matheus Babi).