Bahia e Fortaleza farão duelo tricolor na Copa do Nordeste

Mesmo que não tenha entrado em campo neste fim de semana, o Fortaleza descobriu quem será o seu adversário nas quartas de final da Copa do Nordeste. 4º colocado no grupo A, o time enfrentará o Bahia, que avançou em 1º lugar na chave B.

Os baianos derrotaram o Náutico por 3 a 1 no último sábado (7) e garantiram a liderança da chave. Com isso, terão direito ao mando de campo no jogo único. Em caso de empate, a decisão será levada para os pênaltis.

O chaveamento para o restante do torneio já está definido. O vencedor do embate entre tricolores terá pela frente o classificado de Sport x Ceará. Dessa forma, é possível que aconteça um Clássico-Rei na semifinal deste ano.

Partida entre Fortaleza e Bahia, pela Copa do Nordeste de 2021. Com 0 a 0 no tempo normal, os baianos se classificaram nos pênaltis (Rafael Macchado/EC Bahia)

Bahia x Fortaleza: história na Copa do Nordeste

Bahia e Fortaleza já se enfrentaram 15 vezes na Copa do Nordeste. São oito triunfos dos baianos e três dos cearenses, com quatro empates.

O último encontro em um mata-mata aconteceu em 2021, pela semifinal, na Arena Castelão. Após 0 a 0 no tempo normal, o Esquadrão superou os mandantes na disputa por pênaltis (4 a 2). A eliminação causou a demissão de Enderson Moreira, então técnico do Fortaleza. Dias depois, Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como seu substituto.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as prováveis datas do mata-mata do Nordestão. As quartas e as semifinais serão disputadas em jogos únicos, com o mando dos times que tiveram melhor campanha. Só a decisão será em jogos de ida e volta.