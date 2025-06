O grande nome da vitória do Bahia contra o Náutico por 3 a 1 no último sábado foi Tiago. Aos 20 anos, o atacante ganhou nova oportunidade no time de Rogério Ceni e não decepcionou. Foi dos pés dele que saíram os dois primeiros gols da virada do Tricolor na Arena Fonte Nova, isso sem falar da boa performance em campo. Depois desse jogo, o jovem definitivamente pede passagem e vira uma opção concreta para o ataque do time, que segue sem dono.

Willian José é o atleta da posição que mais ganhou oportunidades nos últimos jogos e aproveitou muito bem, com dois gols na vitória contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, e outros dois diante do São Paulo, pelo Brasileirão. Ele foi titular em três dos últimos cinco compromissos e marcou esses quatro gols importantes para as pretensões da equipe.

Essas oportunidades oferecidas a Willian José são fruto da má fase de Lucho Rodríguez, que vive um jejum de 18 partidas sem marcar. Seu último gol foi no dia 26 de março, na vitória por 3 a 2 contra o Ceará, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Rogério Ceni até tentou recuperar a autoestima ao manter o jovem de 21 anos em quase todas as escalações, porque achava que o estilo dele encaixava mais na estratégia da equipe. Mas nem isso deu jeito.

Convocado para a seleção uruguaia, Lucho nem sequer foi relacionado para enfrentar o Paraguai, na última quinta-feira. Ele parece viver um dilema sobre qual posição prefere jogar, se é na ponta ou como um camisa 9, e tenta de toda forma esquecer o passado recente sem gols, seja com um novo número no uniforme - ele trocou a camisa 9 pela 17 - ou apagando algumas fotos pelo Bahia das redes sociais.

- O Lucho tinha conversado comigo uma semana antes da convocação. A torcida pediu a entrada dele jogando como 9, e ele conquistou na meritocracia. Eu entendo, ele é jovem, e em momentos em que a bola não entra, de dificuldade, é natural que você tente encontrar uma coisa ou outra. Eu tinha falado para ele que nessa volta da parada, depois de duas semanas de treinamento, nós poderíamos investir, já que é como ele se sente à vontade hoje. A torcida pediu ele como 9 - explicou Ceni em coletiva depois da vitória contra o Náutico.

Vamos tentar fazer o máximo por ele, colocar para trabalhar nessa função do lado de campo. É um investimento do clube, nos ajudou tantas vezes como 9. É uma concorrência grande: Pulga, Ademir e Kayky do outro lado, Cauly vem de fora para dentro muitas vezes. Vamos tentar, algumas vezes que precisarmos dele como 9, ele nunca deixou de nos ajudar. Vamos ajudar ele a ganhar mais confiança, acho que momentaneamente é o que falta". Rogério Ceni

Tiago corre por fora no Bahia

Enquanto Willian José e Lucho tentam consolidação no ataque do Bahia, Tiago começa a mostrar serviço e ganha cada vez mais oportunidades no time de Rogério Ceni. Formado na base tricolor, ele sempre foi visto como um referência e carregou a faixa de capitão em todas as categorias que passou.

Seu desempenho chamou a atenção de Ceni, que o convocou para os treinos do profissional ainda em 2024. Sem engrenar, ele fez sete jogos na temporada e não marcou gols. Aos poucos as chances aumentaram neste ano e o jovem já balançou as redes duas vezes em 14 jogos e começa a ser considerado cada vez mais por Rogério Ceni.

- Voluntarioso, qualidade técnica vem evoluindo. Muita força, jogo aéreo não é fantástico, mas consegue competir. Vem ajudando a gente na marcação, pressão, ele colabora bastante. Depois o Willian entrou, ele ficou mais pelo lado. Fez dois gols, importante para ganhar confiança, é jovem, sub-20. Tem sido constantemente convocado, nem sempre entra, mas tem a boa vontade e a dedicação para trabalhar nessa função, que mesmo não sendo a origem dele, tem exercido bem nos treinamentos - celebrou o treinador.

A próxima chance para Tiago mostrar serviço será às 19h de quinta-feira (horário de Brasíli), quando o Bahia visita o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão.