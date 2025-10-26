A noite deste sábado rendeu um verdadeiro pesadelo para o Bahia. Além da derrota por 2 a 0 para o São Paulo no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Tricolor baiano perdeu dois jogadores por lesão em um intervalo de cinco minutos. Um deles foi Sanabria, flagrado pela reportagem do Lance! saindo de muletas do estádio [assista abaixo].

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do Bahia, o atacante argentino sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele foi carregado por funcionários do clube nas proximidades da zona mista do Morumbis, sem encostar as pernas no chão. As muletas foram colocadas por recomendação médica antes da delegação embarcar rumo a Salvador.

Tudo aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, quando Sanabria, que entrou no intervalo, caiu após uma disputa por espaço. O atacante sentiu dores, se levantou, mas não conseguir voltar a correr. Ele, então, caiu chorando no gramado e acabou substituído Kayky.

Cinco minutos depois foi a vez de Gilberto ser retirado de maca. Também acionado por Rogério Ceni antes do início do segundo tempo, o lateral-direito foi substituído por Erick. No caso de Gilberto, foi um desconforto na coxa direita. Tanto ele quanto Sanabria devem ser avaliados na manhã deste domingo, já na capital baiana.

Sanabria sai de campo chorando contra o São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Departamento médico do Bahia

As lesões chegaram justamente no momento em que o departamento médico do Bahia parecia esvaziar. Antes da partida contra o São Paulo, só três jogadores estavam fora de ação: Everton Ribeiro, em recuperação de câncer na tireoide, Erick Pulga, que está em transição depois de lesão na coxa, e Caio Alexandre, que também trata lesão na coxa.

Vale destacar que o Bahia é o time da Série A que mais jogou nesta temporada, com 72 partidas, além de ter entrado em campo na última quarta-feira para enfrentar o Internacional em jogo atrasado do Brasileirão, enquanto o São Paulo teve uma semana livre.