Web ironiza pênalti marcado em Santos x Bahia: ‘Graças a Deus tem VAR’

O árbitro Alex Gomes Stefano foi "salvo" pelo VAR após pênalti marcado no duelo entre Santos e Bahia neste domingo (6), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. O juiz viu toque de mão de Erick Pulga dentro da área de defesa do Tricolor após desvio de Thaciano. Contudo, a bola bateu no rosto do atacante do Esquadrão, e o árbitro de vídeo entrou em ação.

O lance gerou repercussão na web, e internautas ironizaram a decisão inicial do árbitro. Por meio da rede social "X" (antigo Twitter), torcedores criticaram a marcação e a necessidade de Alex ir ao monitor do VAR checar a jogada, na qual claramente não havia infração.

Confira comentários sobre o árbitro de Santos x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

2ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 8.796

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick, Rodrigo Nestor, e Ademir; Willian Jose e Iago.