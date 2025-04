Em jogo de reviravoltas, Santos e Bahia ficam no empate pelo Brasileirão

Santos e Bahia ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo (6), na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Thaciano e Pituca fizeram para os mandantes, e Erick e Luciano Juba marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Peixe soma seu primeiro ponto no campeonato e ocupa a 16ª colocação; o Esquadrão de Aço tem dois pontos, em 13º lugar.

Santos x Bahia: como foi o jogo?

O Santos começou o jogo oferecendo perigo pelo lado esquerdo, com Barreal procurando Gabriel Bontempo na meia-lua, que arriscou o chute exigindo defesa do goleiro adversário. Na sequência, o Peixe pressionou com Rollheiser buscando Guilherme dentro da grande área, mas a defesa do Bahia afastou o perigo. Na sobra, o argentino chutou para fora.

No entanto, a primeira parte do jogo teve um domínio predominante do Esquadrão de Aço. O Peixe teve dificuldades de se organizar defensivamente e sofreu com as jogadas ofensivas da equipe adversária. O time de Rogério Ceni respondeu os ataques iniciais do Santos com Ademir cruzando para Erick no meio da área, mas o cabeceio foi sem direção e a bola apenas saiu pela linha de fundo.

O Bahia abriu o placar aos 16 minutos de jogo com uma linda jogada de Erick entrando com liberdade e livre de marcação na grande área. A bola foi lançada para Willian José, que encontrou Luciano Juba no meio-campo. Erick saiu nas costas da defesa santista e foi conduzindo a bola pela intermediária até driblar o goleiro Gabriel Brazão.

Aos 42, o Bahia acertou um chute na trave com o goleador Erick. Ele passou pela defesa santista e ao finalizar na saída de Brazão, a bola tocou na trave esquerda.

O Alvinegro respondeu rapidamente com Tiquinho Soares. Ele recebeu de dentro da área, mas finalizou fraco. O camisa 9 perdeu a melhor chance do time da casa neste primeiro tempo dentro da pequena área. A jogada começou com Guilherme pelo lado esquerdo com Escobar acompanhando. Livre de marcação, Tiquinho furou em tentativa clara de cabeceio.

No intervalo, Pedro Caixinha promoveu as entradas de Thaciano e Soteldo nas vagas de Barreal e Rollheiser, respectivamente. O técnico foi constantemente vaiado ao longo do jogo.

O Santos começou melhor o segundo tempo e logo conseguiu o empate. Aos quatro minutos, Soteldo cruzou para a área do lado esquerdo. Thaciano ajeitou de peito para Guilherme, que acaba caindo, e a bola sobra para o próprio Thaciano finalizar e balançar as redes do Bahia. Ex-jogador do Esquadrão, o atacante não comemorou.

Aos 14'/2ºT, a arbitragem assinalou pênalti para o Peixe. O juiz viu toque de mão de Erick Pulga dentro da área de defesa do Tricolor após desvio de Thaciano. Contudo, a bola bateu no rosto do atacante do Esquadrão, e o árbitro de vídeo entrou em ação para corrigir a marcação.

A pressão do Santos seguiu e deu resultado. Já aos 35 minutos, Diego Pituca pegou rebote na entrada da área e, de primeira, emendou finalização que morreu no canto esquerdo rasteiro do gol defendido por Ronaldo para a virada dos mandantes.

Contudo, a vantagem santista não durou muito. Luciano Juba arrancou, deixou dois marcadores para trás e chutou com força no canto direito de Gabriel Brazão, empatando mais uma vez o duelo na Vila Belmiro.

Nos acréscimos, ambas equipes estiveram perto da vitória. O Esquadrão quase revirou a partida com Erick Pulga, que recebeu cruzamento pelo lado direito, mas não alcançou a bola com o goleiro já fora do gol. Por sua vez, o Santos teve chance com Pituca, que bateu de fora da área e levou perigo ao adversário. No fim, tudo igual na Vila.

Pedro Caixinha e Rogério Ceni, técnicos de Santos e Bahia, se enfrentam pela quarta vez na carreira. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O que vem por aí?

O Santos volta a campo no próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), e visita o Fluminense pela terceira rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Bahia vai ao Uruguai encarar o Nacional pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 BAHIA

2ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gol: Erick (16'/1ºT) e Luciano Juba (44'/2ºT, para o Bahia; Thaciano (4'/2ºT) e Pituca (36'/2ºT), para o Santos;

🟨 Cartões amarelos: João Schmidt, Gil, Soteldo, Pituca e Chermont (Santos); Caio Alexandre e Erick (Bahia);

🧑‍🤝‍🧑 Público: 8.796 presentes.

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Barreal (Thaciano); Rollheiser (Soteldo), Guilherme (Gabriel Veron) e Tiquinho Soares (Deivid Washington).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Ademir (Kayky); Willian Jose (Luciano Rodríguez) e Iago (Erick Pulga).