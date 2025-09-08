O Bahia está finalizando os trâmites para acertar a venda de Lucho Rodríguez ao Neom, da Arábia Saudita. O jogador foi a maior contratação da história do Tricolor de Aço, vindo do Liverpool do Uruguai em 2023, por 12 milhões de dólares (R$65 milhões na época). Confira o quanto o time lucrou com a venda do jogador.

Maior compra e maior venda da história do clube

O Bahia já está em reta final de negociação com o Neom, que acertou o valor de 22 milhões de euros com o tricolor baiano. O acordo é que o clube saudita irá pagar 20 milhões de euros à vista para o Bahia e 2 milhões em bônus, além de 25% dos dos direitos do jogador em uma negociação futura.

Confira os números de Lucho pela equipe baiana:

69 jogos. 20 gols. 3 assistências. 2 títulos: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Lucho Rodríguez e Vitinho comemoram gol do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Fórmula que já deu certo antes

Nos últimos dois anos, o Bahia realizou duas outras vendas notáveis. Em 2024, a equipe realizou a maior venda da história do futebol nordestino até então, vendendo Chávez ao Lens, da França, por 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Em 2023, quando adquiriu o jogador, o Tricolor de Aço pagou R$ 18 milhões, o que significa um lucro de aproximadamente R$ 7 milhões.

No começo deste ano, o Bahia também fez uma grande venda que marcou a história do clube. Após adquirir o atacante Biel em 2022, cria do Fluminese, por R$ 10 milhões, o Tricolor vendeu o atleta em fevereiro de 2025, ao Sporting de Portugal, por 8 milhões de euros (R$48 milhões). O lucro foi de aproximadamente R$ 38 milhões.