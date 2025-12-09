Um velho conhecido vai voltar à Cidade Tricolor neste mês de dezembro. Trata-se do atacante Rafael Ratão, de 30 anos, que pertence ao Bahia e estava emprestado ao Cerezo Osaka, do Japão. Ele tem contrato com o clube baiano até dezembro de 2026, mas a diretoria não descarta uma nova negociação.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A previsão é que Rafael Ratão desembarque no Brasil no dia 12 deste mês depois de uma boa passagem pelo Japão, com 23 gols em 44 jogos, sendo titular na grande maioria deles. Ele ainda foi o artilheiro do Cerezo Osaka na J-League (primeira divisão japonesa), com 18 bolas nas redes e três assistências em 36 jogos. Ainda há, inclusive, a possibilidade de Ratão estar na seleção do campeonato, já que foi eleito um dos 30 melhores atletas da liga. O resultado será divulgado nesta quinta-feira.

Apesar dos números, o Bahia ainda não definiu se Rafael Ratão vai se reapresentar junto com o restante do grupo para a pré-temporada, a partir do dia 5 de janeiro, no CT Evaristo de Macedo. O clube cogita negociar o atleta novamente.

continua após a publicidade

A passagem de Ratão pelo Bahia

Rafael Ratão em ação contra o Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Contratado na segunda janela de transferências de 2023 junto ao Toulouse, da França, ele chegou para ser mais uma opção de versatilidade para o ataque, com possibilidade de jogar como um camisa 9 ou até mesmo ponta. Ratão, no entanto, teve dificuldades para conquistar a titularidade no time de Rogério Ceni e não convenceu a torcida do Bahia.

O jogador fez, ao todo, 54 partidas com a camisa tricolor, com dez gols marcados e quatro assistências.

➡️Frustração no fim do ano mostra que a régua elevou para o Bahia