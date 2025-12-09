Torcida do Bahia elege Everton Ribeiro como craque e avalia campanha na Série A
Meia é eleito destaque em campanha classificada como "boa"
Finalizada a temporada intensa do Bahia, os torcedores que acompanham o Lance! e seguem o canal do clube no WhatsApp tiveram a oportunidade de avaliar a temporada do Tricolor, que terminou de forma frustrante, e ainda eleger o craque do time na Série A. O prêmio simbólico vai para Everton Ribeiro, que já virou ídolo de boa parte dos tricolores e foi uma das principais peças da campanha que a torcida avaliou como "boa".
Mesmo sem garantir o principal objetivo do ano, que era a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, a torcida preferiu olhar para a campanha histórica da equipe, que teve seu melhor desempenho no atual formato da competição e terminou na sétima posição, com 60 pontos. Não à toa, 54,5% dos votos foram para uma temporada "boa", enquanto 22% foram para a opção "regular".
Avaliações da torcida do Bahia:
- Bom: 54,5%;
- Regular: 22%;
- Ótimo: 10,3%.
- Ruim: 7,7%;
- Péssimo: 5%.
O grande destaque do Bahia
De acordo com os tricolores, o grande responsável pela boa campanha foi o meia Everton Ribeiro, que voltou a fazer a diferença como a referência técnica da equipe e está com renovação bem encaminhada para seguir no clube por mais um ano.
Everton entrou em campo 60 vezes neste ano, com sete assistências e três gols. Mas 2025 foi atípico para o meia, que precisou ficar quase um mês longe dos gramados para tratar um câncer na tireoide. Ele rapidamente voltou a jogar e fez a diferença para o Bahia na reta final do Brasileirão. Para 46% dos torcedores, o camisa 10 foi o grande nome do Tricolor na competição, seguido por Luciano Juba.
Destaques escolhidos pela torcida do Bahia:
- Everton Ribeiro: 46%;
- Luciano Juba: 29%;
- Ronaldo: 12,5%;
- Jean Lucas: 7,5%;
- Willian José: 7,5%;
- Ramos Mingo: 5%.
O Bahia inicia a pré-temporada no dia 5 de janeiro, no CT Evaristo de Macedo, e tem primeiro jogo do Campeonato Baiano contra o Jequié, em casa.
