Finalizada a temporada intensa do Bahia, os torcedores que acompanham o Lance! e seguem o canal do clube no WhatsApp tiveram a oportunidade de avaliar a temporada do Tricolor, que terminou de forma frustrante, e ainda eleger o craque do time na Série A. O prêmio simbólico vai para Everton Ribeiro, que já virou ídolo de boa parte dos tricolores e foi uma das principais peças da campanha que a torcida avaliou como "boa".

Mesmo sem garantir o principal objetivo do ano, que era a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, a torcida preferiu olhar para a campanha histórica da equipe, que teve seu melhor desempenho no atual formato da competição e terminou na sétima posição, com 60 pontos. Não à toa, 54,5% dos votos foram para uma temporada "boa", enquanto 22% foram para a opção "regular".

Avaliações da torcida do Bahia:

Bom: 54,5%;

Regular: 22%;

Ótimo: 10,3%.

Ruim: 7,7%;

Péssimo: 5%.

O grande destaque do Bahia

Everton Ribeiro em treino aberto antes de Bahia x Fortaleza (Letícia Martins / EC Bahia)

De acordo com os tricolores, o grande responsável pela boa campanha foi o meia Everton Ribeiro, que voltou a fazer a diferença como a referência técnica da equipe e está com renovação bem encaminhada para seguir no clube por mais um ano.

Everton entrou em campo 60 vezes neste ano, com sete assistências e três gols. Mas 2025 foi atípico para o meia, que precisou ficar quase um mês longe dos gramados para tratar um câncer na tireoide. Ele rapidamente voltou a jogar e fez a diferença para o Bahia na reta final do Brasileirão. Para 46% dos torcedores, o camisa 10 foi o grande nome do Tricolor na competição, seguido por Luciano Juba.

Destaques escolhidos pela torcida do Bahia:

Everton Ribeiro: 46%;

Luciano Juba: 29%;

Ronaldo: 12,5%;

Jean Lucas: 7,5%;

Willian José: 7,5%;

Ramos Mingo: 5%.

O Bahia inicia a pré-temporada no dia 5 de janeiro, no CT Evaristo de Macedo, e tem primeiro jogo do Campeonato Baiano contra o Jequié, em casa.

