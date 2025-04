O Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 no sufoco na noite desta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Brasileirão. Everton Ribeiro marcou o gol que garantiu a primeira vitória do Tricolor na competição aos 58 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti após análise do VAR. Apesar dos três pontos, o time baiano entrou com uma série de modificações na escalação e teve dificuldades na partida.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni explicou as oito mudanças feitas no time titular e atribuiu a grande rotação no elenco à maratona de jogos e às lesões. Assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni no vídeo acima.

O treinador também exaltou a vitória do time, apesar do jogo morno e o gol apenas nos acréscimos da segunda etapa, e começou a projetar o duelo contra o Atlético Nacional (COL), pela Libertadores.

O próximo compromisso do Bahia está marcado para as 21h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, quando a equipe encara o Atlético Nacional pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Nacional Foto: Letícia Martins/EC Bahia

✅ FICHA TÉCNICA DE BAHIA X CEARÁ

BAHIA 1 X 0 CEARÁ

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 21/04/2025, às 20h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gol: Everton Ribeiro, 58'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Ademir e Everton Ribeiro (Bahia); Lucas Mugni, Rafael Ramos, Fernando Sobral e Fabiano Souza (Ceará)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.834;

💸 Renda: R$787.101,00.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga).

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul e Aylon (Guilherme/Pedro Henrique).