Rogério Ceni gostou do que viu no Bahia contra o Internacional na última quinta-feira, pela primeira rodada da Libertadores, na Arena Fonte Nova. O time teve mais volume de jogo e criou as principais chances, mas o empate por 1 a 1 dentro de casa deixou o treinador incomodado.

Rogério Ceni em entrevista coletiva após jogo da Libertadores Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em entrevista coletiva após o jogo, Ceni destacou o desempenho coletivo da equipe do Bahia, mas ficou inconformado com o empate, já que a Libertadores é uma competição com pouca margem de erro.

- É triste não sair com o triunfo no dia de hoje, a gente produziu. Vou inconformado para casa hoje. Saímos tristes pelo resultado, mas felizes pelo que produzimos no jogo. [..]Lamento porque fizemos um grande jogo hoje, assim como fizemos contra o Corinthians e merecíamos mais. Não podemos ficar satisfeitos com esse resultado, porque a Libertadores é um torneio de tiro curto - alertou.

Perspectivas para o Bahia

Ao mesmo tempo que ficou insatisfeito com o resultado, Ceni demonstrou esperança no futuro do Bahia na Libertadores diante do bom desempenho apresentado.

- Se a gente jogar todos os jogos como jogamos hoje, vamos estar brigando pela vaga. É um grupo pesado, difícil, por isso os três pontos eram fundamentais hoje. Mas o desempenho foi satisfatório, se colocar as oportunidades de gol e o volume na balança, a gente deveria ganhar - reforçou o treinador.

O Bahia agora tem o Nacional (URU) pela frente, na próxima quarta-feira, pela segunda rodada da competição continental, em Montevidéu. O time uruguaio, inclusive, perdeu na estreia para o Atlético Nacional (COL) por 3 a 0, e Ceni já aproveitou para analisar o adversário na partida.

- Eu assisti o jogo, parei depois do 3 a 0. Esse jogo era importante para gente, achei o Nacional impositivo, mas o Atlético Nacional mandou no jogo e foi superior, mas isso varia de estádio para estádio, ainda mais em Libertadores. Não quer dizer que o Nacional vai fazer um jogo ruim em casa. Jogo fora de casa na Libertadores é sempre perigoso, é mais provável que o Nacional produza mais em casa do que fora.

Mas antes, às 20h30 deste domingo (horário de Brasília) o Tricolor visita o Santos na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Guia da Libertadores: ‘Pioneiro’, Bahia quer mostrar que voltou para ficar