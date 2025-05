O estádio Atanasio Girardot, em Medellín, é palco da partida decisiva entre Atlético Nacional (COL) e Bahia pela 5ª rodada da Libertadores, mas também foi o ponto de encontro entre duas lendas do futebol sul-americano: Rogério Ceni e Higuita, goleiros que marcaram época e foram multicampeões por onde passaram.

Rogério Ceni em chegada ao estádio Atanasio Girardot (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Campeão da Libertadores de 1989 pelo Atlético Nacional e mundialmente conhecido pela famosa defesa de "escorpião", Higuita marcou época pela seleção colombiana e hoje trabalha no time de Medellín.

Já Rogério Ceni dispensa apresentações. Campeão mundial pela seleção brasileira em 2002 e com duas Libertadores na bagagem pelo São Paulo (1993 e 2005), Ceni é um dos goleiros mais vitoriosos do futebol brasileiro, sem falar do seu faro de gols. Hoje, ele constrói uma consolidada carreira como treinador.

O encontro entre as lendas aconteceu antes da bola rolar e foi registrado pela própria Conmebol, que escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais:

- Heróis, figuras e lendas da Conmebol Libertadores - descreveu o perfil oficial da entidade após encontro entre Rogério Ceni e Higuita.

Jogo decisivo para o Bahia

A partida entre Atlético Nacional e Bahia ganhou contornos de final por conta da posição das duas equipes no grupo F da Libertadores. Enquanto o Tricolor começou a rodada na liderança, com sete pontos, o time colombiano vem logo atrás, na vice-liderança, com seis. Em caso de vitória, o time baiano garante classificação para as oitavas de final.

5ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Atanasio Girardot, Medellín;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Cristian Navarro e Pablo Acevedo (ARG);

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG).

