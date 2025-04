O empate por 1 a 1 contra o Mirassol deixou um gosto amargo para o Bahia, que ainda luta para vencer a primeira partida no Brasileirão. Por outro lado, o resultado manteve de pé a invencibilidade do Tricolor baiano na temporada, que já chegou a 12 partidas, um novo recorde de Rogério Ceni no comando da equipe e a segunda melhor marca de um time da Série A.

Apenas o Internacional tem sequência invicta maior que a do Bahia no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado ainda não perdeu nesta temporada e soma 17 jogos de invencibilidade (11 vitórias e seis empates).

Time Nº de partidas invicto Última derrota Internacional 17 Fortaleza (38ª rodada da Série A 2024) Bahia 12 Jacuipense (semifinal do Baianão) Palmeiras 6 Corinthians (final do Paulista) São Paulo 5 Palmeiras (semifinal do Paulista) Atlético-MG 4 Grêmio (1ª rodada da Série A) Fluminense 4 Fortaleza (1ª rodada da Série A) Fortaleza 2 Racing (1ª rodada da Libertadores) Mirassol 2 Cruzeiro (1ª rodada da Série A) Vasco 2 Corinthians (2ª rodada da Série A) Vitória 2 Flamengo (2ª rodada da Série A) Bragantino 1 Fluminense (2ª rodada da Série A) Cruzeiro 1 Mushuc Runa (2ª rodada da Sul-Americana) Flamengo 1 Central Córdoba (2ª rodada da Libertadores) Juventude 1 Botafogo (2ª rodada da Série A) Botafogo nenhuma Bragantino (3ª rodada da Série A) Ceará nenhuma Juventude (3ª rodada da Série A) Corinthians nenhuma Palmeiras (3ª rodada da Série A) Grêmio nenhuma Flamengo (3ª rodada da Série A) Santos nenhuma Fluminense (3ª rodada da Série A) Sport nenhuma Vasco (3ª rodada da Série A)

Feito de Rogério Ceni pelo Bahia

A última derrota do Bahia foi no dia 1º de março, quando a equipe saiu atrás na semifinal do Campeonato Baiano ao perder para o Jacuipense por 2 a 1 em plena Arena Fonte Nova. O Tricolor, porém, reverteu o placar com facilidade no jogo de volta ao aplicar um 5 a 0 fora de casa, na segunda partida dessa sequência de 12 jogos sem perder.

Dentro desses confrontos o Bahia enfrentou de tudo, desde jogos históricos pela Libertadores até final de campeonato estadual. Confira abaixo todos os jogos:

Boston River 0 x 0 Bahia - 3ª rodada da Pré-Libertadores (ida);🔄 Jacuipense 0 x 5 Bahia - 2ª semifinal do Campeonato Baiano;✅ Bahia 1 x 0 Boston River - 3ª rodada do Pré-Libertadores (volta);✅ Bahia 2 x 0 Vitória - final do Campeonato Baiano (ida);✅ CSA 1 x 2 Bahia - 6ª rodada da Copa do Nordeste;✅ Vitória 1 x 1 Bahia - final do Campeonato Baiano (volta);🔄 Bahia 3 x 2 Ceará - 4ª rodada da Copa do Nordeste (jogo atrasado);✅ Bahia 1 x 1 Corinthians - 1ª rodada do Brasileirão;🔄 Bahia 1 x 1 Internacional - 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores;🔄 Santos 2 x 2 Bahia - 2ª rodada do Brasileirão;🔄 Nacional (URU) 0 x 1 Bahia - 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores;✅ Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada do Brasileirão.🔄

Rogério Ceni começou seu trabalho no Bahia em setembro de 2023 e, de lá para cá, livrou o time da zona de rebaixamento, garantiu classificação para a Libertadores e ainda ganhou um título do Campeonato Baiano em cima do Vitória. Em meio aos objetivos alcançados, algumas sequências invictas também chamaram a atenção e chegaram perto dos atuais 12 jogos sem perder.

Nesta temporada, entre os dias 23 de janeiro e 25 de fevereiro, o Bahia chegou a 11 jogos de invencibilidade. O número só não foi maior porque as partidas anteriores foram disputadas com o elenco sub-20, e Ceni não comandava a equipe.

Já no início arrasador do Bahia no Brasileirão do ano passado, uma nova sequência de 11 partidas invictas foi alcançada, poucos dias depois da equipe ter emplacado outros dez jogos sem perder em competições regionais.

Inspirado por essas boas marcas e empurrado pelo bom momento dentro de campo, o Bahia de Rogério Ceni pode aumentar esses números a partir das 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.