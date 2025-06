O Bahia conheceu, na tarde desta segunda-feira, o adversário de uma possível oitavas de final na Sul-Americana. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido o chaveamento que coloca o Fluminense no caminho do time baiano na competição continental, mas antes a equipe de Rogério Ceni precisa fazer sua parte e passar do América de Cali (COL) nos playoffs.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O jogo de ida das oitavas da Sul-Americana terá mando da equipe vencedora do duelo entre Bahia e América de Cali, enquanto o confronto da volta vai ser na casa do Fluminense. As oitavas serão disputadas entre os dias 13 e 20 de agosto, depois da parada para o Mundial de Clubes. O clube carioca tem a vantagem de decidir no Rio de Janeiro por ter sido primeiro do grupo F, que também teve o Once Caldas (CHI) classificado.

Lucho Rodríguez e Thiago Silva em Fluminense x Bahia, possíveis adversários na Sul-Americana (Foto: Celo Gil)

Se o torcedor quiser ir além e projetar as quartas de final caso o Bahia avance contra América de Cali e Fluminense, o adversário será Lanús ou Central Córdoba/Cerro Largo.

continua após a publicidade

O time de Rogério Ceni terminou o grupo F na terceira posição, com sete pontos, mesma quantidade do Nacional (URU), que ficou em quarto. O que pesou a favor do Bahia foi o saldo de gols, que garantiu a equipe nos playoffs da Sul-Americana.

Depois da eliminação para o Internacional, Rogério Ceni projetou que a Sul-Americana deve apresentar nível de dificuldade similar ao que foi encontrado na Libertadores.

continua após a publicidade

- A Sul-Americana, esse desafio do terceiro lugar, é muito difícil. Não vai ser muito diferente de Libertadores. Você tem Vasco, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio. É uma extensão do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, as decisões para quem sai da Libertadores são fora de casa. É equilibradíssima. Não existe favoritismo. É tudo muito difícil - disse o treinador em entrevista coletiva após eliminação.

Tem mais quatro brasileiros, com mais bons times que classificam na Sul-Americana e uma fase a mais. Não posso dizer que o Bahia é favorito. O time entra para disputar, assim como não era na Libertadores. Acho que vai ser competição tão difícil quanto a Libertadores". Rogério Ceni

O Bahia volta à Sul-Americana depois de quatro anos. A última vez que a equipe disputou foi em 2021, primeira temporada desse novo formato da competição. À época, o Tricolor ficou na terceira posição, com oito pontos, atrás de Independiente (ARG) e City Torque (URU) e foi eliminado ainda na fase de grupos.

+ Como chega o América de Cali, adversário do Bahia no playoff da Sul-Americana

Como funciona os playoffs da Sul-Americana?

Time do Bahia reunido no Atanasio Girardot (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O terceiro colocado de cada grupo da Libertadores tem como consolo a disputa dos playoffs, uma fase anterior às oitavas de final da Sul-Americana. As partidas são disputadas entre equipes que terminaram na terceira posição da Libertadores contra os vice-líderes de cada grupo da Sul-Americana. Não há sorteio nesta etapa, já que o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro da Libertadores, o segundo melhor vice enfrenta o segundo pior terceiro, e assim por diante.

Esses confrontos dos playoffs vão ser decididos em jogos de ida e volta, e o time que saiu da Sul-Americana tem a vantagem de fazer o confronto final em casa.

As partidas dos playoffs estão previstas para serem realizadas nos dias 15, 16 e 17 de julho, enquanto os jogos da volta devem ocorrer no mesmo mês nos dias 22, 23 e 24.

Times da Libertadores que estão classificados para os playoffs da Sul-Americana:

Bahia;

Central Córdoba (ARG);

Bolívar (BOL);

Universidad de Chile (CHI);

Independiente del Valle (EQU);

Alianza Lima (PER);

Atlético Bucaramanga (COL);

San Antonio Bulo Bulo (BOL);



Times da Sul-Americana classificados para os play-offs:

Vasco;

Grêmio;

Atlético-MG;

Palestino (CHI);

América de Cali (COL);

Guaraní (PAR);

Cerro Largo (URU);

Once Caldas (CHI).

Notícias do Esquadrão em alta ⬆️

Antes de pensar no Fluminense, o Bahia enfrenta o América de Cali na Sul-Americana, que vem de uma classificação dramática na fase de grupos. Como ponto positivo, o Tricolor tem o fator casa, já que só perdeu duas partidas na Arena Fonte Nova neste ano, nenhuma delas pelo Brasileirão. Rogério Ceni, porém, diz que time não vai contratar até o fim do ano.