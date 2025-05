O Bahia empolgou o torcedor no início da fase de grupos da Libertadores, mas caiu de rendimento ao longo da competição e foi eliminado na noite desta quarta-feira ao perder para o Internacional, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Jean Lucas abriu o placar para o Tricolor logo no início do segundo tempo, mas Vitinho empatou em seguida e Borré virou aos 31 minutos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni afirmou que faltou maturidade ao Bahia para sustentar a vantagem e mais experiência na competição, que não era realidade para o Bahia há 36 anos.

- Em Libertadores, o fator caso é determinante para ter sucesso. Ainda fomos buscar três pontos no Uruguai, o Inter também conseguiu. No mesmo peso, o primeiro jogo contra o Inter, a gente estava na frente, jogando melhor. E o confronto direto vale muito. Ainda conseguimos vir aqui, jogar jogo parelho. Uma pena que não conseguimos nem pensar em mudança [antes de sair o gol do Inter]. Infelizmente, falta experiência, jogar mais a competição. Saímos dessa competição, vamos para a Sul-Americana, no segundo semestre. Lamentamos porque trabalhamos muito para estar aqui - avaliou Rogério Ceni após eliminação do Bahia na Libertadores.

De acordo com o treinador, o Tricolor fez o mais difícil contra o Internacional, que era justamente controlar o jogo e abrir o placar. Para Ceni, faltou atenção e maturidade para o Bahia sustentar a vantagem que durou menos de três minutos nesta última partida da Libertadores.

- Hoje fizemos a parte mais difícil. Fizemos bom jogo no primeiro tempo. Mas tomamos o gol logo depois de abrir o placar. Aí falta maturidade. Não pode fazer a parte mais difícil, sair na frente, com jogo muito parelho. Não é nem uma jogada criada, um chutão para frente. E a gente não conseguiu sustentar. E o psicológico sofre mais. Colocamos o Kayky, o Lucho de 9. O ponto-chave foi tomar o gol. Infelizmente a gente sofre o gol e dá adeus a essa competição.

Do sonho à frustração na Libertadores

O treinador também destacou o bom início do Bahia na competição, que acabou ofuscado pela queda de rendimento da equipe na segunda metade da fase de grupos. Erros individuais e desatenção coletiva custaram caro ao Tricolor em momentos decisivos da competição contra adversários que já estão acostumados com a Libertadores.

- Eu acho que foram jogos muito equilibrados. Faltou sustentar um pouco dentro de campo. Não foi uma jogada construída. E aí você sofre o gol. Posso dizer que foi falta de experiência na competição. Se fosse jogo contra o Nacional ou Atlético Nacional na Colômbia diria que eram adversários que a gente não conhecia. Cedemos gol muito fácil ao adversário. Lutamos muito para construir, se adaptando ao jogo.

Com o resultado, o Tricolor fecha o grupo F na Terceira posição, com sete pontos, e garante vaga nos play-offs da Sul-Americana.

- Tem mais quatro brasileiros, com mais bons times que classificam na Sul-Americana e uma fase a mais. Não posso dizer que o Bahia é favorito. O time entra para disputar, assim como não era na Libertadores. Acho que vai ser competição tão difícil quanto a Libertadores - finalizou Ceni.