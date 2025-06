Bahia ainda não perdeu em casa pelo Brasileirão; veja números

O Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1 no último sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e deu sequência à boa fase diante do seu torcedor no Campeonato Brasileiro. Invicto dentro de casa, o Tricolor dormiu como o melhor mandante, com 14 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por equipes que estão logo atrás, como Ceará, Cruzeiro e Corinthians.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Mas isso não tira os méritos do Bahia quando joga sob seus domínios. Com seis partidas da Série A disputadas na Arena Fonte Nova, o time de Rogério Ceni empatou duas (Corinthians e Mirassol) e venceu as outras quatro (Ceará, Botafogo, Vitória e São Paulo), com oito gols marcados e quatro sofridos. Por sinal, 14 dos 18 pontos conquistados pelo Bahia no Brasileirão vieram de jogos em casa.

Jogos do Bahia em casa no Brasileirão:

Bahia 1 x 1 Corinthians - 1ª rodada;🤝

Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada;🤝

Bahia 1 x 0 Ceará - 5ª rodada;✅

Bahia 1 x 0 Botafogo - 7ª rodada;✅

Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada;✅

Bahia 2 x 1 São Paulo - 11ª rodada.✅

continua após a publicidade

Ao levar em conta todos os jogos da temporada, foram duas derrotas em 22 confrontos na capital baiana (Jacuipense e Nacional).

- Nem sempre ganhamos, nem sempre as análises são positivas, mas acho que a gente vem crescendo. São dois empates e quatro triunfos como mandante, aqui a gente tem muito controle de jogo. Falta chutar um pouco mais, arriscar. É que não são muitos jogadores com essa característica - disse Ceni após vitória contra o São Paulo.

Jogadores do Bahia comemoram gol de Willian José contra o São Paulo (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Próximos passos do Bahia como mandante

O jogo seguinte do Bahia como mandante é válido pela Copa do Nordeste. Às 17h30 do próximo sábado (horário de Brasília), o time de Rogério Ceni recebe o Náutico na Arena Fonte Nova, pela sétima e última rodada da fase de grupos do Nordestão. Já classificado, o Tricolor quer assegurar a liderança do grupo B.

continua após a publicidade

O Bahia só volta a ter dias de Brasileirão em Salvador depois da parada para o Mundial de Clubes. O próximo jogo em casa pela competição é contra o Atlético-MG, em confronto inicialmente marcado para o dia 11 julho, às 19h.