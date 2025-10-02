Ceni lamenta queda do Bahia fora de casa: ‘Não consigo explicar’

O Bahia perdeu uma chance de ouro para entrar no G-4 do Brasileirão na noite desta quarta-feira, em confronto direto contra o Botafogo, no Nilton Santos. Depois ver o time carioca abrir 2 a 0 no placar, o Tricolor chegou a diminuir com Nestor, mas viu a reação ser freada a partir de uma expulsão contestável de Sanabria aos 14 minutos do segundo tempo. No final, uma derrota por 2 a 1 que deixa o time de Rogério Ceni estacionado na sexta posição, com 40 pontos.

Em entrevista coletiva depois da partida, o treinador lamentou mais uma derrota do Bahia fora de casa neste Campeonato Brasileiro e criticou a postura do time, principalmente no primeiro tempo. Vale destacar que só três das 11 vitórias da equipe na competição foram longe de Salvador (Palmeiras, Bragantino e Corinthians).

— Deve ter muita gente que também só venceu três fora de casa. Mas eu não consigo te explicar por que o comportamento é tão diferente. Hoje o jogo foi praticamente campo neutro, pouco público, um estádio bom, com boas condições de jogo. Mas não conseguimos. Sei que houve um desgaste físico muito grande para competir com o Palmeiras, fizemos trocas por isso, mas na parte física não conseguimos igualar o jogo — iniciou Ceni.

— Enquanto Juba estava em campo a gente teve controle de jogo, posse. Depois a gente sofreu um pouco mais. Não consigo entender por que a gente não conseguiu competir igual ao último jogo. O Palmeiras é o time que mais compete no Brasil e fomos de igual para igual. Hoje não conseguimos.

Expulsão de Sanabria como divisor de águas para o Bahia

Em um lance muito contestado por atletas e comissão técnica do Bahia, o atacante argentino Sanabria foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo e complicou ainda mais a vida do Tricolor, que buscava uma reação no Nilton Santos. No entanto, depois do cartão vermelho, o time até melhorou o desempenho, mas não teve perna para empatar o jogo.

— Sobre o Sanabria, você pode não achar que foi pênalti, mas há um toque e por isso não deveria haver o cartão por simulação. Mas isso da arbitragem a gente já sabe como funciona, a gente sabe o padrão que é. Acho que o Sanabria não deveria ter sido expulso.

— De ruim fica a atuação do primeiro tempo, pouco competitiva. No segundo, de maneira surpreendente, tivemos mais brio, talvez pelo sentimento de injustiça. Jogamos melhor o segundo tempo que o primeiro — completou.

O Bahia agora se prepara para mais um desafio difícil pela frente. A partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Flamengo, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

— Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos Arias fora e Gilberto voltando, temos dois laterais-esquerdos além do Juba, vamos ter que fazer escolhas. Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances — analisou Ceni depois da derrota do Bahia.