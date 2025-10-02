O Bahia perdeu um confronto direto contra o Botafogo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos, e deixou escapar a chance de voltar ao G-4 do Brasileirão. Mas um dos lances que mais chamaram a atenção na partida - e também gerou polêmicas - foi a expulsão de Sanabria, no segundo tempo do jogo, por simulação.

Em disputa de bola com Marlon Freitas, aos 14 minutos, o atacante argentino caiu dentro da área, e o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) interpretou uma simulação. Como Sanabria já tinha um cartão amarelo na conta, a segunda advertência gerou a expulsão.

Em entrevista depois do jogo, o meia Rodrigo Nestor, autor do único gol do Bahia, cinco minutos antes do cartão vermelho, criticou muito as decisões da arbitragem.

— A gente sai muito triste, queríamos triunfar hoje. A gente sabia que era uma final. Fizemos um primeiro tempo abaixo, mas tomamos um gol no início do segundo tempo. Ainda assim, não deixamos de lutar. Mais uma vez, o árbitro é muito "criterioso", o cara cai e ele já dá um cartão. Ali ficou nítido que teve o contato no Sanabria, mas ele poderia deixar seguir. Aí ele dá o cartão e expulsa o Sanabria — iniciou.

— Ainda assim, devo ressaltar a luta do nosso time, lutamos até o final. Foi no detalhe. O que nos deixa triste é que toda vez temos que dar a mesma resposta. A arbitragem sempre interfere. Sempre interfere. A gente pede que isso mude para melhorar o espetáculo de todo mundo — desabafou ao canal Premiere sobre a arbitragem da partida entre Botafogo e Bahia — completou.

Nestor, meia do Bahia, em ação contra o Botafogo; atleta criticou muito a arbitragem depois do jogo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Próximos desafios do Bahia

O Bahia agora tenta levantar a poeira e volta as atenções para a partida contra o Flamengo, marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois desse jogo, o campeonato para por conta da Data Fifa, e o Tricolor só volta a campo no dia 16 de outubro para disputar o clássico Ba-Vi.

Com o resultado diante do Botafogo, a equipe comandada por Rogério Ceni segue estacionada na sexta posição, com 40 pontos.