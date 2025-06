A Copa do Brasil tem um confronto nordestino no mata-mata para chamar de seu. Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ficou definido que Bahia e Retrô se enfrentam nas oitavas de final de competição. Um confronto inédito.

As partidas de ida e volta estão marcadas para os dias 30 de julho e 6 de agosto, respectivamente. O Retrô, que disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase, faz o segundo jogo em casa.

Veja todos os confrontos das oitavas da Copa do Brasil:

Bahia x Retrô;

Palmeiras x Corinthians;

Athletico-PR x São Paulo;

Atlético-MG x Flamengo;

CSA x Vasco;

Botafogo x Bragantino;

Fluminense x Internacional;

Cruzeiro x CRB.

Como chega o Retrô?

Jogadores do Retrô, próximo adversário do Bahia na Copa do Brasil, comemoram vitoria por penaltis em decisao durante partida contra o Fortaleza. Foto: Baggio Rodrigues/AGIF

Em ascensão no cenário nacional, o time pernambucano mantém o projeto ousado de se tornar uma força do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil é a prova de que essa ambição começa a dar frutos. Depois de passar por Jequié e Atlético-GO, o Retrô se classificou para as oitavas ao bater o Fortaleza nos pênaltis, em pleno Castelão. Essa é primeira vez que o time chega à esta fase da Copa do Brasil.

Como vem o Tricolor?

Willian José comemora gol contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Maior nordestino com participação nas oitavas de final (21 vezes), o Bahia encara o time pernambucano depois de eliminar o Paysandu na terceira fase com um placar agregado de 5 a 0 (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta). O Tricolor entrou mais tarde na Copa do Brasil por ser uma das equipes que disputou a Libertadores.

O Bahia vem de duas temporadas com classificação para as quartas de final e segue com o sonho de chegar às semifinais pela primeira vez.

Confrontos em que o Tricolor saiu classificado para as quartas da Copa do Brasl:

1989 - Cruzeiro ✅

1990 - Botafogo ✅

1999 - Coritiba ✅

2002 - Portuguesa ✅

2012 - Portuguesa ✅

2018 - Vasco ✅

2019 - Juventude ✅

2023 - Santos ✅

2024 - Botafogo✅

O vencedor desse duelo entre Bahia e Retrô pelas oitavas da Copa do Brasil embolsa R$ 4.740.750.

