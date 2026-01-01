A dois dias da estreia na Copinha, o Bahia faz os últimos ajustes antes da partida marcada para as 11h deste sábado (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira, em São José do Rio Preto, a 450 km de São Paulo. O Tricolor ainda está ao lado de América-SP e CSA no Grupo 9 da competição.

Confira abaixo a agenda de jogos do Bahia na primeira fase da Copinha:

Às 11h do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Bahia x Inter de Limeira;

Às 11h do dia 6 de janeiro: CSA x Bahia;

Às 11h do dia 9 de janeiro: América-SP x Bahia.

Atletas do sub-20 do Bahia treinam no CT Evaristo de Macedo antes da estreia na Copinha

O elenco do Bahia na Copinha

O Bahia, que será comandado pelo técnico Leonardo Galbes, inscreveu 30 atletas para a Copa São Paulo, mas apenas 22 viajaram para disputar a competição, enquanto o restante segue os treinos em Salvador com a possibilidade de serem integrados à equipe caso solicitados.

Vale lembrar que uma parte do elenco sub-20 foi mobilizada para a disputa do Campeonato Baiano profissional e não vai para a Copinha, devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026.

Veja os atletas do Bahia inscritos para a Copinha:

GOLEIROS

Jampa

Nome completo: Arthur Araujo Medeiros do Nascimento;

Posição: Goleiro;

Data de nascimento: 30/03/2008;

Iuri

Nome completo: Iuri Jean Carlo Neres dos Santos;

Posição: Goleiro;

Data de nascimento: 11/02/2007;

Fabio

Nome completo: Fabio Simplicio Ferreira Melo;

Posição: Goleiro;

Data de nascimento: 09/01/2008;

LATERAIS

Daniel Lima

Nome completo: Daniel Silva Lima de Jesus;

Posição: Lateral Esquerda;

Data de nascimento: 15/08/2007;

Santana

Nome completo: Gustavo Santana Santos;

Posição: Lateral Esquerda;

Data de nascimento: 02/03/2008;

Fernando Gabriel

Nome completo: Fernando Gabriel de Oliveira Lima;

Posição: Lateral Direita;

Data de nascimento: 27/06/2007;

ZAGUEIROS

Daniel Costa

Nome completo: Daniel Costa Santos;

Posição: Zagueiro;

Data de nascimento: 06/06/2005;

Gerald

Nome completo: Gerald dos Anjos Santos;

Posição: Zagueiro;

Data de nascimento: 01/11/2007;

Dodô

Nome completo: Marco Antônio Pereira do Nascimento da Silva;

Posição: Zagueiro;

Data de nascimento: 01/07/2006;

Ruan Victor

Nome completo: Ruan Victor Silva dos Santos;

Posição: Zagueiro;

Data de nascimento: 30/04/2008;

Alessandro

Nome completo: Alessandro Santos Silva;

Posição: Zagueiro;

Data de nascimento: 28/03/2009;

VOLANTES

Saymon

Nome completo: Saymon Kauê de Amorim Rondão;

Posição: Volante;

Data de nascimento: 07/03/2007;

Wendel

Nome completo: Wendel Silva Passos;

Posição: Volante;

Data de nascimento: 28/02/2006;

Anthony

Nome completo: Anthony Gabriel Almeida Bazilio;

Posição: Volante;

Data de nascimento: 16/01/2008;

Keven

Nome completo: Keven Franclin Cassiano Ferreira;

Posição: Volante;

Data de nascimento: 01/09/2009;

Sidney

Nome completo: Sidney de Carvalho Duarte

Posição: Volante

Data de nascimento: 12/03/2006

João Henrique

Nome completo: João Henrique de Castro de Sousa;

Posição: Volante;

Data de nascimento: 12/04/2008;

MEIAS

Victor Hugo

Nome completo: Victor Hugo Oliveira de Carvalho;

Posição: Meia;

Data de nascimento: 14/02/2007;

Emmanuel

Nome completo: Emmanuel Teixeira Bento;

Posição: Meia;

Data de nascimento: 29/11/2008;

Pedrinho

Nome completo: Pedro Henrique Silva Santos;

Posição: Meia;

Data de nascimento: 19/01/2006;

Carioca

Nome completo: Gabriel Souza de Jesus;

Posição: Meia;

Data de nascimento: 28/02/2007;

Roger

Nome completo: Roger Gabriel Farias de Jesus;

Posição: Meia;

Data de nascimento: 11/02/2007;

ATACANTES

Kauê Furquim

Nome completo: Kauê Junior Furquim da Silva;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 27/02/2009;

Guilherme

Nome completo: Guilherme Soares da Conceição;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 04/03/2007;

Juninho

Nome completo: Edivan Vitor da Silva Junior;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 17/12/2005;

João Andrade

Nome completo: Joao Vitor Coni de Andrade;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 15/06/2006;

Dell

Nome completo: Wendeson Wanderley Santos de Melo;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 09/06/2008;

Richarllyson

Nome completo: Richarllyson Carvalho Alves;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 09/03/2008;

Ryan Nascimento

Nome completo: Ryan Nascimento dos Santos;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 10/09/2008;

Daniel David

Nome completo: Daniel David Vieira Silva;

Posição: Atacante;

Data de nascimento: 08/04/2010.