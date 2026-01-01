Bahia na Copinha: veja a agenda de jogos e os adversários da fase de grupos
Tricolor estreia neste sábado contra a Inter de Limeira
A dois dias da estreia na Copinha, o Bahia faz os últimos ajustes antes da partida marcada para as 11h deste sábado (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira, em São José do Rio Preto, a 450 km de São Paulo. O Tricolor ainda está ao lado de América-SP e CSA no Grupo 9 da competição.
Confira abaixo a agenda de jogos do Bahia na primeira fase da Copinha:
- Às 11h do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Bahia x Inter de Limeira;
- Às 11h do dia 6 de janeiro: CSA x Bahia;
- Às 11h do dia 9 de janeiro: América-SP x Bahia.
O elenco do Bahia na Copinha
O Bahia, que será comandado pelo técnico Leonardo Galbes, inscreveu 30 atletas para a Copa São Paulo, mas apenas 22 viajaram para disputar a competição, enquanto o restante segue os treinos em Salvador com a possibilidade de serem integrados à equipe caso solicitados.
Vale lembrar que uma parte do elenco sub-20 foi mobilizada para a disputa do Campeonato Baiano profissional e não vai para a Copinha, devido ao calendário apertado do futebol brasileiro em 2026.
Veja os atletas do Bahia inscritos para a Copinha:
GOLEIROS
Jampa
Nome completo: Arthur Araujo Medeiros do Nascimento;
Posição: Goleiro;
Data de nascimento: 30/03/2008;
Iuri
Nome completo: Iuri Jean Carlo Neres dos Santos;
Posição: Goleiro;
Data de nascimento: 11/02/2007;
Fabio
Nome completo: Fabio Simplicio Ferreira Melo;
Posição: Goleiro;
Data de nascimento: 09/01/2008;
LATERAIS
Daniel Lima
Nome completo: Daniel Silva Lima de Jesus;
Posição: Lateral Esquerda;
Data de nascimento: 15/08/2007;
Santana
Nome completo: Gustavo Santana Santos;
Posição: Lateral Esquerda;
Data de nascimento: 02/03/2008;
Fernando Gabriel
Nome completo: Fernando Gabriel de Oliveira Lima;
Posição: Lateral Direita;
Data de nascimento: 27/06/2007;
ZAGUEIROS
Daniel Costa
Nome completo: Daniel Costa Santos;
Posição: Zagueiro;
Data de nascimento: 06/06/2005;
Gerald
Nome completo: Gerald dos Anjos Santos;
Posição: Zagueiro;
Data de nascimento: 01/11/2007;
Dodô
Nome completo: Marco Antônio Pereira do Nascimento da Silva;
Posição: Zagueiro;
Data de nascimento: 01/07/2006;
Ruan Victor
Nome completo: Ruan Victor Silva dos Santos;
Posição: Zagueiro;
Data de nascimento: 30/04/2008;
Alessandro
Nome completo: Alessandro Santos Silva;
Posição: Zagueiro;
Data de nascimento: 28/03/2009;
VOLANTES
Saymon
Nome completo: Saymon Kauê de Amorim Rondão;
Posição: Volante;
Data de nascimento: 07/03/2007;
Wendel
Nome completo: Wendel Silva Passos;
Posição: Volante;
Data de nascimento: 28/02/2006;
Anthony
Nome completo: Anthony Gabriel Almeida Bazilio;
Posição: Volante;
Data de nascimento: 16/01/2008;
Keven
Nome completo: Keven Franclin Cassiano Ferreira;
Posição: Volante;
Data de nascimento: 01/09/2009;
Sidney
Nome completo: Sidney de Carvalho Duarte
Posição: Volante
Data de nascimento: 12/03/2006
João Henrique
Nome completo: João Henrique de Castro de Sousa;
Posição: Volante;
Data de nascimento: 12/04/2008;
MEIAS
Victor Hugo
Nome completo: Victor Hugo Oliveira de Carvalho;
Posição: Meia;
Data de nascimento: 14/02/2007;
Emmanuel
Nome completo: Emmanuel Teixeira Bento;
Posição: Meia;
Data de nascimento: 29/11/2008;
Pedrinho
Nome completo: Pedro Henrique Silva Santos;
Posição: Meia;
Data de nascimento: 19/01/2006;
Carioca
Nome completo: Gabriel Souza de Jesus;
Posição: Meia;
Data de nascimento: 28/02/2007;
Roger
Nome completo: Roger Gabriel Farias de Jesus;
Posição: Meia;
Data de nascimento: 11/02/2007;
ATACANTES
Kauê Furquim
Nome completo: Kauê Junior Furquim da Silva;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 27/02/2009;
Guilherme
Nome completo: Guilherme Soares da Conceição;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 04/03/2007;
Juninho
Nome completo: Edivan Vitor da Silva Junior;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 17/12/2005;
João Andrade
Nome completo: Joao Vitor Coni de Andrade;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 15/06/2006;
Dell
Nome completo: Wendeson Wanderley Santos de Melo;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 09/06/2008;
Richarllyson
Nome completo: Richarllyson Carvalho Alves;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 09/03/2008;
Ryan Nascimento
Nome completo: Ryan Nascimento dos Santos;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 10/09/2008;
Daniel David
Nome completo: Daniel David Vieira Silva;
Posição: Atacante;
Data de nascimento: 08/04/2010.
