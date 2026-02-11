Coutinho vira alvo de debate em Vasco x Bahia: 'Conseguiu'

Vasco e Bahia estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Tricolor de Aço, que vence por 1 a 0. Nas redes sociais, Coutinho virou alvo de debate.

No primeiro tempo de Vasco x Bahia, o meia do Cruz-Maltino teve algumas chances de finalizar e foi bem participativo. Ainda assim, nos momentos capitais, Coutinho não conseguiu finalizar com tanta precisão e acabou sendo "cornetado" nas redes.

Muitos torcedores do Gigante da Colina reclamaram da atuação do craque do time. Veja os comentários abaixo:

Coutinho em ação no jogo do Vasco contra o Bahia em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Veja comentários sobre Coutinho durante o duelo

Escalação do Vasco para enfrentar o Bahia

O Vasco está escalado para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz optou pelo o retorno de Carlos Cuesta para formar dupla de zaga com Robert Renan e manter Puma Rodríguez na lateral-direita, mesmo com Paulo Henrique à disposição pelo segundo jogo consecutivo.

Com isso, o Vasco vai iniciar a partida com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. (Treinador: Fernando Diniz).

