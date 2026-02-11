Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz após derrota para o Bahia
Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0 na Colina Histórica
O Vasco perdeu para o Bahia por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino mandaram um recado ao técnico Fernando Diniz.
Depois de linda jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Luciano Juba acertou um belo chute para fazer o gol da vitória do Bahia contra o Vasco ainda no primeiro tempo. Apesar de pressão do Gigante da Colina em São Januário, o time comandado por Diniz não conseguiu balançar as redes.
Nas redes sociais, o técnico do Vasco não foi poupado de críticas pelos torcedores. O treinador foi apontado como grande vilão do revés. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre Fernando Diniz
Como foi jogo entre Vasco e Bahia
Na primeira etapa, o jogo foi equilibrado até o gol do Bahia, com as equipes alternando o controle das ações. Em determinados momentos, o Vasco adiantava a marcação e pressionava a saída de bola; em outros, era o Bahia quem conseguia impor seu ritmo.
A melhor oportunidade vascaína surgiu ainda com o placar zerado. Thiago Mendes encontrou um excelente passe para Brenner, que arrancou em velocidade e foi derrubado por Kanu, próximo à área. Na cobrança da falta, Philippe Coutinho bateu firme, no canto, e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, Brenner finalizou mal e desperdiçou a chance de abrir o marcador em Vasco x Bahia.
Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse e controle territorial, mas esbarrou na falta de agressividade no último terço do campo e na baixa eficiência nas conclusões. O Bahia, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, buscando explorar os contra-ataques.
Assim como no fim do primeiro tempo, o apito final veio de Vasco x Bahia acompanhado de cobranças da torcida cruz-maltina, direcionadas principalmente ao técnico Fernando Diniz, refletindo a insatisfação com o desempenho da equipe.
