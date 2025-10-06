Bahia perde Gilberto para clássico com o Vitória

Bahia não contará com o lateral Gilberto no clássico contra o Vitória, no próximo dia 16 (quinta-feira), após a pausa para Data Fifa. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo e será desfalque importante para o técnico Rogério Ceni na sequência do Brasileirão.

A ausência ocorre em um momento de regularidade do defensor, que se tornou peça constante na equipe titular. Com Gilberto em campo, o Bahia registra aproveitamento de 61% dos pontos disputados. O lateral participou de jogos-chave, como contra Palmeiras e Flamengo, em que o time não sofreu gols.

Os números individuais do atleta também sustentam seu protagonismo defensivo. Gilberto lidera o elenco em desarmes, com média de 2,2 por partida, sendo um dos principais responsáveis pela estabilidade do sistema defensivo tricolor.

Contratado em julho de 2023, após passagem pelo Benfica, o jogador soma 91 partidas pelo Bahia. Ele está próximo de completar 100 jogos com a camisa tricolor, marca que reforça sua trajetória no clube desde o retorno ao futebol brasileiro.

