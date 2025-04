Problema no Premiere durante Bahia x Ceará assusta torcedores: ‘Possuído’

O principal momento do primeiro tempo entre Bahia e Ceará, na Arena Fonte Nova, nesta segunda-feira (21), aconteceu fora de campo. Durante a transmissão do jogo, o áudio do Premiere estourou e assustou torcedores que acompanhavam a partida no canal por assinatura da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O problema durou cinco segundos, já no fim da etapa inicial, mas foi o suficiente para movimentar as redes sociais. Dentro de campo, os clubes pouco assustaram os goleiros, e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Rogério Ceni poupou alguns titulares de olho no jogo contra o Atlético Nacional, na próxima quinta, na Libertadores.

Veja as reações nas redes sociais: