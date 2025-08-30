Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 30/8/2025
Tricolor baiano enfrenta o Mirassol neste domingo
O Bahia fecha, neste sábado, a preparação para enfrentar o Mirassol, em partida marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Jogadores do Bahia celebram convocação de Jean Lucas: ‘Furamos a bolha’
Seleção Brasileira
Lateral do Bahia é o segundo atleta que atua no Brasil convocado à seleção da Colômbia
Bahia
Veja análise do VAR em lances polêmicos de Bahia x Fluminense; vídeo
Futebol Nacional
Agenda do Bahia
O elenco tricolor faz o último treino a partir das 10h30 deste sábado, no CT Evaristo de Macedo, antes de embarcar para o interior de São Paulo.
+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia
Futebol feminino
As Mulheres de Aço entram em campo às 15h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrentam o São Francisco do Conde, na cidade de Serrolândia, pela segunda rodada do Campeonato Baiano Feminino. O Bahia venceu o Jequié por 7 a 0 na estreia.
Categorias de base
Com tabelas padronizadas, as categorias sub-17 e sub-15 entram em campo neste sábado, contra a Catuense, pelo Campeonato Baiano de cada categoria. Enquanto o sub-17 joga às 10h30 no CT Evaristo de Macedo, o sub-15 joga no mesmo local às 9h.
Ingressos final da Copa do Nordeste
Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a primeira final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.
Próximos jogos do Bahia
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 23/09) - 23ª rodada do Brasileirão.
