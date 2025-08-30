menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 30/8/2025

Tricolor baiano enfrenta o Mirassol neste domingo

Michel Araújo treina separado do restante do elenco (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Michel Araújo treina separado do restante do elenco (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 30/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia fecha, neste sábado, a preparação para enfrentar o Mirassol, em partida marcada para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maião, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco tricolor faz o último treino a partir das 10h30 deste sábado, no CT Evaristo de Macedo, antes de embarcar para o interior de São Paulo.

+ Convocado para a Seleção, Jean Lucas não joga final da Copa do Nordeste pelo Bahia

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Futebol feminino

As Mulheres de Aço entram em campo às 15h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrentam o São Francisco do Conde, na cidade de Serrolândia, pela segunda rodada do Campeonato Baiano Feminino. O Bahia venceu o Jequié por 7 a 0 na estreia.

Categorias de base

Com tabelas padronizadas, as categorias sub-17 e sub-15 entram em campo neste sábado, contra a Catuense, pelo Campeonato Baiano de cada categoria. Enquanto o sub-17 joga às 10h30 no CT Evaristo de Macedo, o sub-15 joga no mesmo local às 9h.

Ingressos final da Copa do Nordeste

Os torcedores do Bahia que quiserem comparecer ao Bastistão na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar a primeira final da Copa do Nordeste, pode comprar os ingressos para o setor de cadeiras vermelhas, destinado aos visitantes. O preço é R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia. A compra deve ser feita pela internet.

Próximos jogos do Bahia

  1. Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
  2. Confiança x Bahia (21h30 do dia 03/09) - 1ª final da Copa do Nordeste
  3. Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
  4. Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
  5. Bahia x Cruzeiro (20h do dia 23/09) - 23ª rodada do Brasileirão.

