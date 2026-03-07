Rezende é anunciado pelo Qingdao West Coast, da China, e deixa Bahia
Meia assinou com o clube chinês por nove meses
O volante Rezende foi anunciado oficialmente como jogador do Qingdao West Coast, equipe que disputa a primeira divisão do futebol chinês. O atleta de 31 anos assinou um contrato com validade de nove meses com o clube asiático. Antes de sua transferência, o jogador integrava o elenco do Bahia. Em seu histórico, o carioca também registra uma passagem pelas categorias de base do Vasco.
Fim do vínculo no Brasil
Após a confirmação da negociação, o meio-campista comentou sobre a conclusão de sua passagem pelo clube baiano e a transferência para o futebol internacional, citando os fatores que motivaram a sua decisão.
— Fui muito feliz no Bahia, mas acredito que o ciclo havia se encerrado. Atuar no futebol do exterior é o sonho de todo jogador, não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pela experiência de vida. Tenho certeza que assim como no Bahia, terei uma bela trajetória também aqui na Ásia — declarou.
Trajetória nacional e adaptação
Revelado pelas categorias de base do Madureira, Rezende atuou por equipes como Resende, Azuriz e Goiás ao longo de sua carreira no Brasil. No Bahia, o volante, que possui estatura próxima a 1,90m e atua preferencialmente com a perna esquerda, chegou a ser escalado na função de zagueiro por opção do técnico Rogério Ceni.
Atualmente, o jogador passa pelo período inicial de ambientação na China. O atleta avaliou que a sua idade e experiência profissional devem auxiliar no processo de mudança para a nova cultura.
— A grande vantagem de sair para o exterior já amadurecido é a maior rapidez na adaptação. Claro que estou numa outra nação, com língua, clima e hábitos diferentes dos nossos. Ainda assim, creio que em pouco tempo já estarei à vontade, tanto dentro, como fora de campo — encerrou.
Tudo sobre
