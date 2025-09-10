O Bahia tem confronto decisivo contra o Fluminense nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, a equipe tem a vantagem do empate para se classificar à uma semifinal inédita.

Agenda do Bahia

Depois do jogo o elenco retorna para Salvador na quinta e treina nas manhãs de sexta, sábado e domingo antes de enfrentar o Cruzeiro, às 20h da próxima segunda-feira (horário de Brasília).

Jogadores do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Sub-20

Os Pivetes de Aço também têm decisão nesta quarta e disputam a primeira final da Copa do Nordeste da categoria, contra o Ceará. A bola rola às 19h no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida de volta ainda terá dias, horário e local definidos.

Time feminino

Depois de vencerem o Jacuipense por 6 a 0 no último sábado, as Mulheres de Aço entram em campo para partida contra o CFFB, marcada para as 18h desta quarta (horário de Brasília), em Conceição do Coité, pela quarta rodada do Campeonato Baiano da categoria.

Próximos jogos do Bahia

Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil; Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão; Bahia x Palmeiras (16h do dia 28/09) - 26ª rodada do Brasileirão.

