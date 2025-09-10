Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 10/9/2025
Tricolor tem jogo decisivo pela Copa do Brasil
O Bahia tem confronto decisivo contra o Fluminense nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, a equipe tem a vantagem do empate para se classificar à uma semifinal inédita.
Com decisão de Copa do Brasil, Bahia pode viver semana histórica
Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Bahia contra o Fluminense
Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Agenda do Bahia
Depois do jogo o elenco retorna para Salvador na quinta e treina nas manhãs de sexta, sábado e domingo antes de enfrentar o Cruzeiro, às 20h da próxima segunda-feira (horário de Brasília).
+ Veja provável escalação, dúvidas e desfalques do Bahia contra o Fluminense
Sub-20
Os Pivetes de Aço também têm decisão nesta quarta e disputam a primeira final da Copa do Nordeste da categoria, contra o Ceará. A bola rola às 19h no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida de volta ainda terá dias, horário e local definidos.
Time feminino
Depois de vencerem o Jacuipense por 6 a 0 no último sábado, as Mulheres de Aço entram em campo para partida contra o CFFB, marcada para as 18h desta quarta (horário de Brasília), em Conceição do Coité, pela quarta rodada do Campeonato Baiano da categoria.
Próximos jogos do Bahia
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Palmeiras (16h do dia 28/09) - 26ª rodada do Brasileirão.
