Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 07/8/2025
Tricolor se reapresenta na tarde desta quinta
Depois de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Retrô, o Bahia retoma os treinos já nesta quinta de olho na partida contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Joia do Bahia, sobrinho de Hulk é convocado para Seleção Sub-15: 'Primeira de muitas'
05/08/2025
Ceni analisa classificação do Bahia na Copa do Brasil: 'Preocupado'
06/08/2025
Bahia comete velhos erros contra o Retrô e se classifica no aperto pela Copa do Brasil
06/08/2025
Agenda do Bahia
O elenco se reapresenta às 15h30 no CT Evaristo de Macedo e terá o primeiro de dois treinos antes de enfrentar o Tricolor carioca, em partida marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília).
Ingressos Bahia x Fluminense
O check-in para a partida já está aberto para todos os sócios do Bahia. As vendas para o público geral começam às 10h desta quinta. O processo deve ser feito pela internet.
Sub-20
Os Pivetes de Aço entram em reta final de preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola às 9h da manhã deste sábado (horário de Brasília) no CT Evaristo de Macedo, e o Tricolor precisa reverter o placar de 1 a 0 construído pelo Carcará.
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;
- Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
- Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão.
