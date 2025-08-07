menu hamburguer
Bahia

Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 07/8/2025

Tricolor se reapresenta na tarde desta quinta

Atletas do Bahia reunidos antes de treino (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 07/08/2025
04:00
  • Matéria
Depois de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Retrô, o Bahia retoma os treinos já nesta quinta de olho na partida contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco se reapresenta às 15h30 no CT Evaristo de Macedo e terá o primeiro de dois treinos antes de enfrentar o Tricolor carioca, em partida marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília).

+ Ceni analisa classificação do Bahia na Copa do Brasil: ‘Preocupado’

Ingressos Bahia x Fluminense

O check-in para a partida já está aberto para todos os sócios do Bahia. As vendas para o público geral começam às 10h desta quinta. O processo deve ser feito pela internet.

Jogadores do Bahia no gramado da Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Sub-20

Os Pivetes de Aço entram em reta final de preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola às 9h da manhã deste sábado (horário de Brasília) no CT Evaristo de Macedo, e o Tricolor precisa reverter o placar de 1 a 0 construído pelo Carcará.

Próximos jogos do Bahia

  1. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;
  2. Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
  3. Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste;
  4. Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
  5. Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão.

➡️Joia do Bahia, sobrinho de Hulk é convocado para Seleção Sub-15: ‘Primeira de muitas’
➡️Everton Ribeiro completa 100 jogos pelo Bahia com muita lenha para queimar
➡️Conhecido de Crespo e cobiçado no Corinthians: quem é Sanabria, alvo do Bahia

