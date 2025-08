O Bahia segue em movimentação no mercado de transferências em busca de um ponta. Depois de consultas por Gustavo Nunes, do Brentford, a diretoria agora mira o argentino Mateo Sanabria, de 21 anos, que está no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A informação da negociação com Tricolor baiano foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

A ideia inicial é que o Bahia conseguia trazê-lo por empréstimo com opção de compra. Mas essa não é a primeira vez que Sanabria é cobiçado por um time brasileiro. O atacante tem interesse em voltar à América do Sul e já foi procurado pelo Corinthians nesta temporada, mas o negócio não avançou.

Sanabria iniciou a carreira no Lanús (ARG) e também passou pelo Central Córdoba (ARG) antes de acertar com o Al Ain na temporada passada. Quem comandava o clube árabe à época era o também argentino Hernán Crespo, que hoje faz um grande trabalho no São Paulo. Por lá, o jovem atleta argentino também passou pelas mãos do português Leonardo Jardim, atual técnico do Cruzeiro.

Mateo Sanabria alternou entre a titularidade e o banco de reservas durante os 11 jogos que fez, tanto sob o comando de Crespo quanto de Jardim. No Al Ain ele chegou a atuar ao lado de Segovinha, ex-Botafogo.

Seu último jogo pelo time árabe foi na derrota por 6 a 0 para o Mancheste City, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, já com o sérvio Vladimir Ivić como treinador. Ele entrou quando o time já perdia por 4 a 0 e ficou 18 minutos em campo. Pelo Al Ain, Sanabria fez 33 jogos na última temporada, com seis gols e duas assistências.

Problema crônico no Bahia

O interesse em Sanabria faz sentido para o momento do Bahia, que carece de opções para jogar pelas beiradas. A situação se agravou ainda mais quando Erick Pulga, um dos destaques do time na temporada, saiu machucado de campo no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, contra o Retrô. O próprio Rogério Ceni já disse que o clube busca reforço para a posição, justamente onde Sanabria atua.

— Estamos tentando trazer jogadores. Desde antes da lesão do Pulga eu falo dessa situação, sabemos que precisamos. Mas o mercado está muito caro, é difícil conseguir essa peça sem estourar o orçamento. Mas estamos tentando. Na zaga ganhamos o retorno do Rezende, já nos deu mais estabilidade no banco. O que nos falta mesmo é essa peça para o lugar no Pulga. No mais, é seguir trabalhando. Vamos tentar fazer o que é melhor para o clube, mas temos limites — afirmou Rogério Ceni em entrevista depois do empate contra o Sport.

De acordo com o site Transfermarkt, Mateo Sanabria tem um valor de mercado que gira em torno de 3,6 milhões de euros.