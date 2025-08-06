O Bahia sentou na vantagem que construiu contra o Retrô na Arena Fonte Nova e ficou só no 0 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor controlou boa parte do jogo, mas foi improdutivo ofensivamente e ainda correu riscos no final, já que venceu o primeiro duelo por 3 a 2 na semana passada e tinha uma curta margem para erros.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva logo depois da partida, o técnico Rogério Ceni elogiou a dedicação da equipe, mas se mostrou preocupado com o desempenho em campo.

— Feliz pelo resultado, pela classificação, pela dedicação e luta de todos. Preocupado com o rendimento, principalmente na parte ofensiva. Já que, nos últimos jogos, a gente não tem sofrido gols, mas temos que render um pouquinho mais ofensivamente. Ainda assim, é preciso valorizar a luta de todos. A gente vê outros times aí brigando e também sofrendo. Sabemos que precisamos melhorar, evoluir na parte ofensiva — avaliou Ceni depois da partida entre Bahia e Retrô pela Copa do Brasil.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Retrô pela Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Essa queda de rendimento contra o um time que briga para se manter na Série C preocupa o torcedor para o restante da temporada. Vem logo a lembrança da temporada passada na cabeça dos tricolores, em que o Bahia fez um grande primeiro semestre, mas escorregou na reta final do ano e quase perdeu a vaga na Pré-Libertadores.

— Vamos fazer de tudo para que o Bahia não caia [de rendimento]. Sabemos que o segundo turno é mais difícil. As equipes ainda em competições paralelas se desgastam. As que saem, às vezes têm elencos maiores, vão tentando se sustentar. Os adversários vão entendendo como você joga, mesmo quando há variações. Então, o segundo turno é mais difícil para quase todos, exceto para quem joga uma vez por semana. Estamos tentando [contratações], o Cadu está buscando. Esperamos encontrar mais uma peça. Mas precisamos melhorar ofensivamente — completou.

Próximo desafio do Bahia contra o Fluminense

O Bahia vai conhecer seu adversário nas quartas da Copa do Brasil em sorteio marcado para a próxima terça-feira, na sede da CBF. Mas, antes disso, o Tricolor tem compromisso marcado às 21h deste sábado (horário de Brasília) contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão.

— É um intervalo curtíssimo. Tem uma viagem agora que vai levar umas quatro ou cinco horas… Chegamos de madrugada, dormimos pouco. Vamos fazer uma análise na sexta e até no sábado de manhã. Mas pode ter certeza: 11 caras vão estar lá lutando pelo melhor resultado pro Bahia. Claro que o desempenho hoje não se agrada, é normal. Não vencer, às vezes, chateia. Mas, de positivo, temos que o time competiu, lutou e conseguiu a classificação.