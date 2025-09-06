O Bahia decide, neste sábado, o título da Copa do Nordeste diante de uma Arena Fonte Nova lotada. Depois de vencer o Confiança no jogo de ida por 4 a 1, o Tricolor tem ampla vantagem no placar e está próximo de conquistar o pentacampeonato.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Após o confronto, o Tricolor folga no domingo e volta aos trabalhos na segunda-feira em preparação para enfrentar o Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil.

+ Torcida do Bahia esgota ingressos para final da Copa do Nordeste contra o Confiança

Jogadores do Bahia comemoram gol com a torcida (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Futebol Feminino

As Mulheres de Aço entram em campo a partir das 10h deste sábado (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, onde enfrentam o Jacuipense, pela terceira rodada do Campeonato Baiano Feminino. O Tricolor lidera o Grupo 2, com seis pontos.

continua após a publicidade

Categorias de base

Com rodadas padronizadas no Campeonato Baiano, tanto o sub-17 quando o sub-15 entram em campo neste sábado. O Sub-17 joga contra o Conquista no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, às 13h30, enquanto o sub-15 enfrenta o mesmo adversário, no mesmo local, às 15h30.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil; Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão; Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Gabriel Xavier volta a ganhar espaço no Bahia e projeta final: ‘Seriedade’

➡️Cadu Santoro vê projeto do Bahia em crescente e destaca importância de títulos regionais

➡️Bahia bate o Vitória e se classifica para a final da Copa do Nordeste Sub-20