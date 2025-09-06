Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 06/9/2025
Tricolor decide título do Nordestão contra o Confiança
O Bahia decide, neste sábado, o título da Copa do Nordeste diante de uma Arena Fonte Nova lotada. Depois de vencer o Confiança no jogo de ida por 4 a 1, o Tricolor tem ampla vantagem no placar e está próximo de conquistar o pentacampeonato.
Bahia x Confiança: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Nordeste
Onde Assistir
Torcida do Bahia esgota ingressos para final da Copa do Nordeste contra o Confiança
Copa do Nordeste
Gabriel Xavier volta a ganhar espaço no Bahia e projeta final: ‘Seriedade’
Copa do Nordeste
Agenda do Bahia
Após o confronto, o Tricolor folga no domingo e volta aos trabalhos na segunda-feira em preparação para enfrentar o Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil.
+ Torcida do Bahia esgota ingressos para final da Copa do Nordeste contra o Confiança
Futebol Feminino
As Mulheres de Aço entram em campo a partir das 10h deste sábado (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, onde enfrentam o Jacuipense, pela terceira rodada do Campeonato Baiano Feminino. O Tricolor lidera o Grupo 2, com seis pontos.
Categorias de base
Com rodadas padronizadas no Campeonato Baiano, tanto o sub-17 quando o sub-15 entram em campo neste sábado. O Sub-17 joga contra o Conquista no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, às 13h30, enquanto o sub-15 enfrenta o mesmo adversário, no mesmo local, às 15h30.
Próximos jogos do Bahia
- Bahia x Confiança (17h30 do dia 06/09) - 2º jogo da final da Copa do Nordeste;
- Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) - volta das quartas da Copa do Brasil;
- Bahia x Cruzeiro (20h do dia 15/09) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Ceará x Bahia (16h do dia 20/09) - 24ª rodada do Brasileirão;
- Vasco x Bahia (19h30 do dia 24/09) - 25ª rodada do Brasileirão.
