Gustavo Scarpa não garante permanência no Atlético-MG em 2025

O meia Gustavo Scarpa deu uma declaração, nesta quinta-feira (12), que deixou os torcedores do Atlético-MG preocupados. Durante evento de inauguração de uma pista de skate pública que ele construiu em Hortolândia (SP), o jogador do Galo não garantiu sua permanência no clube em 2025, apesar de ter contrato em vigor até 2027.

continua após a publicidade

- O amanhã a gente não sabe. Sou muito grato a Deus por toda a oportunidade que tive no Atlético-MG. Estou de férias. Tenho contrato longo com o Atlético-MG, vamos primeiro curtir essas férias, né? – afirmou o jogador, em entrevista à EPTV, de Campinas.

Praticante de skate, Scarpa construiu pista em Hortolândia (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Scarpa reconheceu que o fim de temporada do Atlético-MG, com a perda dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores e a ameaça de rebaixamento no Brasileiro, não foi o que todos esperavam:

continua após a publicidade

- Infelizmente, a gente não conquistou o que queria. Serve de aprendizado. É levantar a cabeça, tentar buscar um ano de 2025 melhor do que esse que passou. Não conquistamos os títulos que a gente queria. Nós precisamos lidar com essa frustração – comentou Gustavo Scarpa.

Praticante de skate, Scarpa investiu recursos próprios para construir pista

A pista de skate em Hortolândia (SP), onde o jogador cresceu e tem familiares, leva o nome de Gustavo Scarpa por ser um projeto idealizado e financiado por ele. A Prefeitura Municipal cedeu o espaço, e o meia, praticante do esporte, investiu cerca de R$ 2 milhões de recursos próprios na construção.

continua após a publicidade

- É um baita de um sonho que estou realizando. Ainda não estamos entregando de forma oficial, mas é muito gratificante poder proporcionar isso para a cidade. Torço para que essa pista de skate seja uma bênção para todo mundo. A pista está muito maneira – disse.

Atlético-MG apresenta uniformes de treino para 2025

Gustavo Scarpa, de 30 anos, foi contratado pelo Atlético-MG junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no início do ano por R$ 26,8 milhões e tem contrato até dezembro de 2027. Em 2024, ele disputou 65 jogos, marcou nove gols e deu 11 assistências.